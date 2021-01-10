موقع shein للتسوق الإلكتروني طريقة التسجيل والشراء والتوصيل لباب المنزل

وبعد الشهرة الواسعة لموقع أمازون في التسوق الإلكتروني اشتهر موقع شي أن SHEIN للتسوق، في الفترة الماضية بانتشار سريع وحقق شهرة واسعة في مجال التسوق الإلكتروني من خلال العروض التي جذبت العملاء من كافة البلاد حيث يعرض موقع شي أن لتسوق ملابس النساء، الأطفال، الملابس البيتي، الملابس الخروج، أكسسوارات، الأحذية، وأدوات التجميل، وملابس الرجال، الملابس الرياضية، ملابس السباحة مما جذب الكثير من رواد عالم التسوق وأثار دهشة وآراء الآخرين في العروض الجذابة.

موقع shein شي ان

هو موقع تسويق إلكتروني بداية من ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية يعرض مختلف الأزياء أكسسوارات الرجالي والحريمي وأنواع الأزياء المنزلية والخروج والرياضية والسهرة اشتهر بكثرة العروض التي تجذب العملاء وأيضاً سهولة التوصيل والشحن لأي دولة حتي باب المنزل.

طريقة التسجيل علي موقع شي ان shein

اولاً: الدخول علي صفحة الموقع الرسمية من shein شي ان.

ثانيا: تسجيل عضوية جديدة من خلال التسجيل من الضغط علي sign in \ register وهي علامة تشبه رأس الإنسان أعلي يمين الصفحة.

ثالثاً: نضغط علي أيقونة i accept أنا موافق والتالي ويتم عملية تسجيل الدخول.

طريقة الشراء من موقع شي ان shein

بعد الخطوات السابق ذكرها في الأعلى من تسجيل عضوية جديده علي موقع شي ان يمكنك شراء ما تحتاجينه من الموقع

الضغط علي القسم المناسب التي تبغي شراء غرضاً منه.

تأكدي من المقاس المضبوط حيث لا يمكن الاسترجاع واللون المراد والتأكد من الخامة.

يمكن التأكد أيضاً من خلال تعليقات وريفيوهات المتابعين والتقييم العام للمنتج من خلال عدد النجوم للمنتج.

متابعة كود التخفيض والعرض المناسب لبلدك فدائما اهم العروض في شي ان shein للبلاد مثل السعودية والأمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان.

الضغط علي رمز الحقيبة او bag.

تسجيل الدخول إلى عضويتك التي تم ذكر طريقة التسجيل في موقع شي ان وشراء المنتج من خلال إضافته إلى عربة التسوق الإلكتروني.

طريقة الدفع في موقع شي ان shein والعملة المطلوب الدفع بها

استكمال بيانات الشحن والدفع بالموقع فبيانات الشحن هي اسم العميل والبلد التي يصل إليها الطلب وطريقة الدفع من خلال الفيزا أومن خلال الدفع عند الاستلام أو الشحن المباشر وعملة الدفع دائما بالدولار الأمريكي فيمكنك حساب ما يبلغ عملة بلدك مقابل الدولار الأمريكي وتحويل الشحن عن طريق البنوك الإلكترونية أو البنوك المتاحة للشحن في بلدك أومن خلال فيزا بنكية بحساب دولاري.

اختيار خيار من خيارات شحن الطلب المتاحة لبلدك.

أختيار قسيمة الشراء المناسبة.

ملئ خيارات الدفع ثم الضغط علي استكمال.

ستصلك رسالة علي البريد الإلكتروني المسجل به العضوية انه عند اكتمال عملية الدفع سيصل الطلب الي باب المنزل بتاريخ يحدده لك الموقع ويمكنك متابعة الرسائل وطلب الطلبات المتاحة لك عبر بريدك الإلكتروني.

عادة ما يتم الشحن في خلال فترة من سبعة إلى سبعة عشر يوماً ويتم التوصيل إلى باب المنزل.

تقييم لموقع شي ان shein

قد اثبت شي ان نفسه في فترة قياسية انه من المواقع الجديرة بالثقة حيث حاز علي ثقة اكثر 5 مليون عميل حول العالم من خلال جودة المعروضات في الموقع حاز علي ثقة الرجال والنساء وتنوع عملاءه دائما ما يتم تأكيد وصول الطلب والتفاعل مع العميل من خلال البريد الإلكتروني ودائما يعمل علي حل المشاكل التقنية أو النقد للموقع ويستجب لها دائما يتابع احدث صيحات عالم الموضة ويحدث صفحاته ومنتجاته من المعروضات بشكل يومي حتي يحصل علي أرضاء العميل وجودة المنتج اعتماد الموقع علي تحطيم الأسعار وعرض المنتجات بجودة عالية عند وصول الطلب إلى مبلغ معين يشحن موقع shein الطلب بشحن مجاني للعميل.