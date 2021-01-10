طريقه عمل بسكويت الشاي الاقتصادي المقرمش مثل الجاهز تماماً

ترغب الأمهات بشكل عام وربات المنزل بشكل خاص في إعداد بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل، وذلك تلبية لرغبات أولادهم بدلاً من شراؤه من الخارج، وفي ظل ما يشهده العالم حالياً، أصبح من الآمن إعداد كل الأطعمة منزلياً، لضمان جودة ونظافة المكونات ونظافة الأدوات المستخدمة في عملية الإعداد، كما أن تحضير وصفات البسكويت منزلياً في مطبخك أوفر وتكلفتها أقل من الجاهز كثيراً، مما يعني كمية أوفر بسعر أقل، وجودة أعلى، اليوم سنقدم لكم طريقه عمل بسكويت الشاي بكل أسراره لتتمكني من عمله كالمحترفين ولكن في مطبخك بتكاليف قليلة وطعم شهي وصحي.

طريقه عمل بسكويت الشاي الاقتصادي

تتميز هذه الوصفة بأنها وصفة اقتصادية وصحية؛ حيث أن الأمهات سيعدونها بأنفسهن وبذلك سيكونون مطمئنين على صحة أولادهم.

المكونات:

أربع بيضات.

خمس أكواب من الدقيق.

ثلاث ملاعق من الكاكاو (حسب الرغبة).

كوب من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

كوبان من السكر.

رشة من الملح.

ملعقتان من الفانيلا.

ملعقتان من البيكنج باودر.

طريقة التحضير:

نضع في الخلاط الكهربائي البيض والفانيلا والزبدة والزيت والسكر ورشة الملح ونقوم بخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

نضع الخليط في وعاء عميق ثم نُضيف إليه الدقيق ويتم عجنه باليد جيداً.

نقوم بإضافة الكاكاو إلى العجينة ونستمر في العجن حتى تُصبح العجينة ناعمة.

بقوم بفرد العجينة حتى تُصبح طبقة رقيقة نسبياً ونقوم بتقطيعه على شكل دوائر.

نُحضر صينية خبز وندهنها بالقليل من الزبدة ونضع فيها البسكويت.

نُدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة على الأكثر ليصبح البسكويت جاهز.

يمكن ترك بسكويت الشاي الاقتصادي حتى يبرد تماماً، ووضعه في إناء محكم الغلق بعيداً عن الهواء، ونظيف تماماً، للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة طازجاً.