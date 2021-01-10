سائل طبيعي مذهل لتطويل الشعر وتكثيفه دون توقف وإخفاء الشيب تماماً وإلى الأبد

نقدم لك اليوم خلطة فريدة من نوعها وغير تقليدية على الإطلاق، يمكنك من خلالها نسيان كافة مشاكل شعرك بل وسوف تمتلكين شعر تحسدك عليه الكثيرات، فهي وصفة بسيطة ومتكاملة العناصر وغير مجهدة لفروة الرأس لا تحتوي على بيض أو زيوت؛ لذا فهي تناسب جميع أنواع الشعر، لها فاعلية شديدة في تطويل الشعر وإزالة الشيب المبكر وإرجاع اللون الطبيعي للشعر، كما تقوم بمنع ظهور القشرة وعلاج تساقط الشعر، وهي عبارة عن غسول طبيعي يتم تحضيره منزلياً بخطوات بسيطة يمكنك استخدامه مرتين في الأسبوع فقط دون الحاجة لغسل الشعر، وعلاوة على ذلك سوف نقدم لكِ أيضا وصفة اسبراي طبيعي يتم استخدامه بشكل يومي قبل النوم؛ لتكثيف الشعر الخفيف وإنبات الفراغات الموجودة في فروة الرأس.

تطويل وتكثيف الشعر ومنع الشيب المبكر

انتشرت هذه الوصفة بين سيدات جنوب شرق أسيا نظرا لسهولة تحضيرها وبساطة مكوناتها، وبسبب تأثيرها الفعال والسريع أصبحت هذه الوصفة من أساسيات الروتين الأسبوعي للعناية بالشعر والتخلص من كل مشاكله، وتتكون هذه الخلطة من الشاي والخل والملح بالاضافة إلى الماء، يتم تحضير كوب من الشاي الأسود ثم تصفيته من الشوائب، ثم يتم تحضير كوب ماء دافئ وإضافة ملعقتين من الملح إليه والتقليب جيدا، ويتم صب محتويات الكوبين في وعاء كبير ثم إضافة القليل من الخل الأبيض وتقليب المكونات مرة أخيرة بعناية.

يتم تطبيق هذا الغسول الرائع على شعر نظيف خال من الزيوت أو الكريمات، و يتم غسل الشعر بهذا السائل مع التدليك لمدة 5 دقائق والتأكد من وصوله إلى كافة أجزاء الشعر وفروة الرأس، ثم اتركي شعرك بدون أن تجففيه بأي وسيلة، وبعد أن يجف طبيعيا قومي بترطيبه باستخدام زيت اللوز الحلو أو زيت جوز الهند ثم اغسليه بعد يومين، وهكذا يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، بعد غسل شعرك بيوم استخدميها ثم انتظري يومين واغسلي شعرك ثم انتظري يوم واستخدمي الوصفة مرة أخرى وهكذا.

أما بالنسبة للعناية اليومية بالشعر لزيادة الطول والكثافة بشكل دائم، تستطيعين استخدام اسبراي يومي كل ليلة قبل النوم رائع للشعر وذو تأثير فعال للغاية، سوف يساعد شعرك على الاستفادة من الوصفة السابقة بشكل أسرع، يتكون هذا الاسبراي من ملعقة من زيت جوز الهند ومثلها من ماء الورد وجل الصبار وزيت اللافندر، بالاضافة إلى مقادير متساوية من بذور الحلبة وأعشاب الروزماري، بعد نقع الحلبة والروزماري في ماء ساخن والحصول على السائل الناتج يتم إضافة بقية المكونات السابق ذكرها، ثم يتم عمل حمام مائي ساخن للوعاء الموجود به المكونات، وبعد ذلك يتم وضع الخليط الناتج في زجاجة بخاخ وترج قبل الاستعمال اليومي.