اقوى خلطه هنديه سحريه لتطويل الشعر للركب ,لن تصدقي طول شعرك من أول إستعمال

وصفات طبيعية لتطويل الشعر سريعاً ترغبين أن تحصلي على شعر طويل في أسرع وقت فقومي باستخدام الوصفات الطبيعية التي يمكنها أن تعطيكِ أسرع النتائج، بالإضافة إلى أن الوصفات تحتوي على مكونات طبيعية مليئة بالعناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر فهي تعمل على تغذيته بعمق شديد وهذا كافي لجعلك تحصلين على شعر طويل صحي مغذي من الجذور حتى الأطراف.

هناك العديد من الوصفات الطبيعية المليئة بالعناصر الطبيعية المفيدة جداً للشعر ومن أهمها الآتي:

يحتوي زيت جوز الهند على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تعمل على اختراق جذع الشعر وتساهم في تخفيف فقدان البروتين في الشعر وهو من الأمور الضرورية لتعزيز نمو الشعر، فقومي بتدليك فروة الرأس بقليل من زيت جوز الهند قبل أو بعد غسيل الشعر، فإذا كان شعرك دهني فقومي بوضعه طول الليل على الشعر وغسله في الصباح، أما إذا كان شعرك جاف فيتم وضع زيت جوز الهند بعد غسيل الشعر، كما تستطيعين أن تقومي باستخدام حليب جوز الهند على الشعر لتعزيز نمو الشعر نظراً لاحتوائه على الدهون والحديد والبوتاسيوم.

هو من أحد الزيوت الطبيعية التي تحتوي على أحماض أوميجا3 الدهنية التي تعمل على تحسين صحة الشعر من الداخل، بالإضافة إلى أنه ملئ بكثير من العناصر الغذائية والبروتينات الأساسية التي تعمل على تطويل وكثافة الشعر وزيادة سماكته، فقومي بتدليك فروة الرأس والشعر بقليل من زيت السمك فهو يحد من التساقط ويحسن من وظائف خلايا فروة الرأس.

يحتوي على الكبريت الذي يعمل على تحفيز إفراز الكولاجين بالأنسجة وبالتالي فهو يساعد على إعادة عملية نمو الشعر، كما من الممكن أن يتم استخدام عصير البصل على فروة الرأس والشعر وتركه لمدة 30 دقيقة ومن ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للتخلص من رائحته النفاذة التي لا تحبها النساء.