بمكون سحري حولي شعرك الخشن والمجعد واجعليه ناعم زي الحرير في دقائق

يبحث العديد من الفتيات عن أفضل الطرق السهلة والطبيعية والتي تساعد بشكل كبير في فرد الشعر، ويوجد العديد من الطرق المستخدمة والفعالة في فرد الشعر والتي يبحث عنها العديد من الفتيات ومنها، جميع الخلطات طبيعية وفعالة على الشعر وليس لها أي أضرار بل بالعكس مفيدة جداً. طريقة فرد الشعر بالصبار طريقة فرد الشعر بالصبار المكونات: أوراق صبار طبيعي.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

إناء. طريقة التحضير نقوم أولا بتنظيف اوراق الصبار جيدا بالماء قبل البدء في استخدامها.

نقوم بفتح أوراق الصبار بإستخدام السكين النظيفة وإستخلاص ما بداخلها من جل الصبار ووضعه في إناء نظيف، لحين إستكمال الكمية المراد عملها.

بعد إستخلاص جل الصبار نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي مع القليل من زيت الزيتون النقي وخلطه جيدا.

نضع الخليط علي النار لمدة عشر دقائق.

نغلق النار عنه ونتركه يبرد ونضع معه القليل من زيت جوز الهند ليعطي رائحة أفضل.

نقوم في هذه الفترة بغسل الشعر وفروة الرأس جيدا بإستخدام الشامبو المناسب لنوع البشرة.

وبعد أن يهدأ المزيج نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط وكافة أجزاء الشعر بالتدريج على هيئة تقسيمه خصل.

نضع بونيه علي الرأس لمدة ساعتين على الأقل.

ونقوم بعدها بغسل الشعر جيدا وتكرار هذه العملية مرتين بالأسبوع.

تساعد هذه الطريقة بشكل كبير في فرد الشعر بصورة طبيعية. فرد الشعر بزيت الزيتون والقهوة فرد الشعر بزيت الزيتون والقهوة المكونات: خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون النقي.

مقدار من القهوة.

مقدار من ماء الورد.

إناء. طريقة التحضير : نقوم بتسخين زيت الزيتون على النار ونضعه جانبا يهدأ.

أو يمكننا تسخينه عن طريق عمل حمام ساخن له.

نقوم بغسل الشعر وفروة الرأس جيدا بإستخدام الماء والقهوة وماء الورد ولابد من أن يكون هذا المزيج دافئ.

بعد ذلك نشطف الشعر بالماء جيدا.

ونقوم بتنظيفه جيدا بفوطة.

ثم نبدأ بتدليك فروة الرأس بزيت الزيتون الدافئ، لتدليك الشعر بالكامل عن طريق تقسيمه خصل وتدليك كل خصلة على حدة.

ثم نقوم بلف الشعر على شكل طاقية.

ونقوم بإرتداء البونيه عليه لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر وفرده وستلاحظ الفرق الواضح.

يتم إستخدام هذه الطريقة مرتين بالأسبوع ولمدة ثلاثة إلى ستة أشهر. الوسوم

يبحث العديد من الفتيات عن أفضل الطرق السهلة والطبيعية والتي تساعد بشكل كبير في فرد الشعر، ويوجد العديد من الطرق المستخدمة والفعالة في فرد الشعر والتي يبحث عنها العديد من الفتيات ومنها، جميع الخلطات طبيعية وفعالة على الشعر وليس لها أي أضرار بل بالعكس مفيدة جداً. طريقة فرد الشعر بالصبار طريقة فرد الشعر بالصبار المكونات: أوراق صبار طبيعي.

زيت زيتون.

زيت جوز الهند.

إناء. طريقة التحضير نقوم أولا بتنظيف اوراق الصبار جيدا بالماء قبل البدء في استخدامها.

نقوم بفتح أوراق الصبار بإستخدام السكين النظيفة وإستخلاص ما بداخلها من جل الصبار ووضعه في إناء نظيف، لحين إستكمال الكمية المراد عملها.

بعد إستخلاص جل الصبار نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي مع القليل من زيت الزيتون النقي وخلطه جيدا.

نضع الخليط علي النار لمدة عشر دقائق.

نغلق النار عنه ونتركه يبرد ونضع معه القليل من زيت جوز الهند ليعطي رائحة أفضل.

نقوم في هذه الفترة بغسل الشعر وفروة الرأس جيدا بإستخدام الشامبو المناسب لنوع البشرة.

وبعد أن يهدأ المزيج نقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط وكافة أجزاء الشعر بالتدريج على هيئة تقسيمه خصل.

نضع بونيه علي الرأس لمدة ساعتين على الأقل.

ونقوم بعدها بغسل الشعر جيدا وتكرار هذه العملية مرتين بالأسبوع.

تساعد هذه الطريقة بشكل كبير في فرد الشعر بصورة طبيعية. فرد الشعر بزيت الزيتون والقهوة فرد الشعر بزيت الزيتون والقهوة المكونات: خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون النقي.

مقدار من القهوة.

مقدار من ماء الورد.

إناء. طريقة التحضير : نقوم بتسخين زيت الزيتون على النار ونضعه جانبا يهدأ.

أو يمكننا تسخينه عن طريق عمل حمام ساخن له.

نقوم بغسل الشعر وفروة الرأس جيدا بإستخدام الماء والقهوة وماء الورد ولابد من أن يكون هذا المزيج دافئ.

بعد ذلك نشطف الشعر بالماء جيدا.

ونقوم بتنظيفه جيدا بفوطة.

ثم نبدأ بتدليك فروة الرأس بزيت الزيتون الدافئ، لتدليك الشعر بالكامل عن طريق تقسيمه خصل وتدليك كل خصلة على حدة.

ثم نقوم بلف الشعر على شكل طاقية.

ونقوم بإرتداء البونيه عليه لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر وفرده وستلاحظ الفرق الواضح.

يتم إستخدام هذه الطريقة مرتين بالأسبوع ولمدة ثلاثة إلى ستة أشهر.

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