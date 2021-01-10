طريقة عمل ترميم الشعر بالبروتين في المنزل أفضل من الكوافير

طريقة عمل ترميم الشعر بالبروتين في المنزل هو ما تريده جميع النساء بالتمتع بشعر صحي ناعم وكثيف، ولكن بسبب التعرض اليومي لأشعة الشمس الشديدة أو أرتداء الحجاب لفترة طويلة وكثرة استخدام المواد الكيميائية الموجودة في منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو والبلسم والأصباغ الصناعية، لذلك يتم اللجوء إلى خلطة ترميم الشعر التالف بعد تهالك الشعر وضعفه وعدم جدوى أي وصفات طبيعية لتطويل الشعر، تقوم العديد من الفتيات بعمل وصفات منزلية أو خلطة لتكثيف الشعر لكي تقوم بعلاج واستعادة الشعر لمظهره الطبيعي.

قبل البدء في طريقة ترميم الشعر يجب تحديد المشكلة التي يعاني منها شعرك بمعرفة طريقة العلاج الطبيعة نوع شعرك إذا كان متساقط وخفيف أومجعد وجاف، نقدم لكم عبر موقع ثقفني الحل الأفضل وهو ترميم الشعر بالبروتين لاستعادة جمال شعرك بطريقة سهلة في البيت.

غسل الشعر جيداً بواسطة شامبو جونسون. تجفيف الشعر بمجفف الشعر عن طريق الهواء البارد. وضع زبدة الشيا في حمام مائي حتى يصبح قوامها لزج. إضافة معلقتين زيت أرجان وزيت جوز الهند وزيت سمسم وزيت جنين القمح. تفريغ علبة كبسولات فيتامين E وعلبة فيتامين A التي تعمل على تكثيف الشعر. قومي بخلط المكونات جيداً مع مراعاة كمية زبدة الشيا حسب طول شعرك حتى يصبح القوام متماسك. تقسيم الشعر إلى خمسة أجزاء كما يتم في عمل البروتين لفرد الشعر. تدليك فروة الشعر جيداً بواسطة الخليط باستخدام فرشاة الشعر. قومي بتوزيع خلطة ترميم الشعر من الجذور حتى نهاية الأطراف بشكل متساوي. قومي بارتداء كيس بلاستيكي على شعرك لمدة ساعتين مع تدليك شعرك كل نصف ساعة دقيقتين لتنشيط الدورة الدموية. قومي بغسل شعرك بمياه فاترة متوسطة البرودة وتسريح الشعر بمشط خشبي فقط حيث أن المشط البلاستيكي يسبب تساقط الشعر لأنه يقوم ببث شحنات كهربية تسبب تلف الشعر. يتم تكرار هذه الوصفة مرة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر متتالية للحصول على نتيجة ممتازة أفضل من ترميم الشعر في الكوافير.

ترميم الشعر بالليزر

في بعض الحالات التي يصل فيها الشعر إلى حالة ضعف وتلف شديد يتم ترميم الشعر بالليزر وهو مكلف مادياً حيص يصل سعر ترميم الشعر بالليزر من 300 إلى 500 دولار تختلف حسب حالة الشعر، هذه الوصفة تتكون من منتجات طبيعية صحية على الشعر وتعتبر هي أفضل طريقة عمل ترميم الشعر بالبروتين في المنزل.