لعشاق البطاطس طرق مختلفة لعمل البطاطس

طرق مختلفة لعمل البطاطس لعشاق البطاطس، حيث تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات انتشارا ليس في الوطن العربي وحسب بل في جميع دول العالم، ويرجع ذلك للطعم الحلو للبطاطس وأيضا لرخص سعرها، وسهولة إعدادها في أي طريقة تفضليها، البطاطس هي الحل السريع عند الشعور بالجوع سواء للكبار أو الأطفال، ولأننا نعلم بحب الجميع للبطاطس فسنقدم لكم اليوم طرق مختلفة للبطاطس غير طريقة القلي المعتادة التي من الممكن أن نشعر بالملل منها ونحب أن نغير لطرق أخري كالتالي.

حوالي كيلو من البطاطس

معلقة كبيرة زيت زيتون.

أربع ملاعق صغيرة من الثوم المفروم.

نصف معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة ثوم بودر.

ربع معلقة صغيرة فلفل اسود.

طرق مختلفة لعمل البطاطس أولا بطاطس محمرة مع الثومالمكونات

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الطريقة:

قومي بتسخين الفرن جيدا، ثم قطعي البطاطس أصابع رفيعة, ثم اغسليها واتركيها تجف, ضعي البطاطس في وعاء كبير, وضعي عليها الزيت, ثم قومي بوضع عليها باقي المكونات كلها, قلبيها جيدا حتى تغطي البطاطس كلها بالمكونات, احضري صينية ممكن تدهنيها زيت أو تفرشيها بورق زبدة, وقومي برص البطاطس وحدات بجانب بعض, وضعيها في الفرن لمدة من 20 – 25 دقيقة إلي أن يصبح لونه ابني فاتح وبعدها أخرجيها من الفرن ومن الممكن أن تأكليها مع كاتشب أو أي صوص بتفضليه

حوالي كيلو ونص من البطاطس الحلوة.

أربعة من بياض البيض كبير.

ثلاثة أرباع معلقة صغيرة ملح.

ربع معلقة صغيرة فلفل مطحون خشن.

اثنان كوب جبنه بارميزان مبشورة.

ومسطردة حسب الرغبة

طرق مختلفة لعمل البطاطس ثانيا بطاطاس ودجز بالبارميزانالمكونات:

الطريقة:

قومي بتسخين الفرن جيدا، ثم عليك تقشير البطاطس وتقطعيها بالطول ودجز بسمك متوسط، و اضربي بياض البيض والملح والفلفل في وعاء كبير إلي أن يعمل رغوة، وفي وعاء أخر ضعي الجبن الباراميزان، ثم اغمري البطاطس في خليط بياض البيض, وبعدها في الجبن واضغطي عليها حتي يتماسك جيدا في البطاطس، احضري صينية افردي عليها ورق فويل وادهنيه زيت، وقومي برص البطاطس وضعيها في الفرن من 25 – 30 دقيقة إلى أن تصبح البطاطس لينة والجبن يصبح لونها ذهبي بعدها أخرجيها من الفرن ومن الممكن تناولها مع المسطردة.

طرق مختلفة لعمل البطاطس ثالثا بطاطس في الفرن بالزبدة

المكونات :

حوالي كيلو ونص بطاطس متوسطة.

معلقتين كبيرة زبدة لينة.

معلقتين كبيرة زيت.

معلقة صغيرة ملح.

الطريقة:

قومي بتقطيع البطاطس بالطول ودجز, واحضري كيس كبير ممكن تقومي بغلقة واخلطي الزبدة والزيت والملح وضعي معها البطاطس واغلقي الكيس وقومي برج الكيس جيدا حتي يتم خلط كل المكونات، قومي برص البطاطس في صينية مدهونة بالزبدة, وضعيها في الفرن على درجة حرارة 450 درجة لمدة من 10 – 12 دقيقة على كل جنب إلي أن تنضج.

حوالي كيلو ونصف من البطاطس المتقطعة علي شكل وافل أو شيبسي حسب الموجود.

معلقة ونصف صغيرة من خلطة توابل تفضلوها.

كوب من جبن الشيدر مبشورة.

معلقتين كبيرة بصل خضر متقطع.

معلقتين كبيرة سوسيس متقطع شرائح رفيعة أو مشروم أو سجق أو حسب ماترغبين.

رابعا بطاطس بالجبن الشيدرالمكونات:

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الطريقة:

قومي برص البطاطس في صينية مدهونة، وضعيها في الفرن على درجة حرارة 450 درجة لمدة من 20 – 25 دقيقة إلى أن يصبح لونها بني خفيف، قوني بإخراجها من الفرن ورشي عليها التوابل وباقي المكونات، ثم ضعيها مره أخري في الفرن لمدة من 2 – 3 دقائق إلي أن يسيح الجبن.