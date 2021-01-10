وصفة أكيدة لتنعيم الشعر الخشن وفرد الخصلات بدون بروتين ومن أول استخدام

خلطة أكيدة لتنعيم الشعر الخشن وفرد الخصلات بدون بروتين ومن أول استخدام، معنا اليوم كيراتين للشعر بمكونات منزلية بسيطة مع نتائج مبهرة من أول استخدام، أنصحك باستعماله إذا كنتي تعانين من خشونة الشعر وهيشانه وهو حل طبيعي رائع ومستمر للحصول على شعر ناعم مفرود وكثيف دائماً، وصفة اليوم طبيعية 100% وفعالة من أول استعمال وتناسب جميع أنواع الشعر وخاصة الشعر الجاف، وهي غير مكلفة وتناسب كل الأعمار ويمكن استخدامها للأطفال من عمر 5 سنوات فاكثر، وبعد الانتهاء من تطبيقها وغسل الشعر سوف تحصلين على فرد طبيعي لخصلات شعرك مع تغذية مستمرة لضمان عدم تساقطه.

خلطة أكيدة المفعول لفرد وتنعيم الشعر

وصفتنا اليوم أكيدة المفعول كما ذكرنا في تنعيم وفرد الشعر ويمكنك استعمالها مرة واحدة في الأسبوع، وتتكون من عناصر كلها غنية عن التعريف لها فوائد مذهلة وتمنح الشعر تغذية هائلة وتعالج تساقطه وهي:

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقتين كبيرتين من الماء الساخن. ملعقتين صغيرتين من بودرة السكر البني ويُمكن استبداله بالسكر الأبيض. صفار بيضة واحدة. ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر. ملعقتين صغيرتين من زيت الخردل.

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار بودرة السكر البني ثم يضاف الي الوعاء مقدار الماء الساخن ويتم التقليب جيداً، ثم يتم أضافة مقدار زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الخردل بالتدريج مع استمرار التقليب، وأخيرا يتم إضافة صفار البيضة والمزج مرة أخرى للحصول على قوام ناعم متجانس، وعند الاستخدام يتم توزيع الخلطة علي الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف ثم يتم لف الشعر بفوطة قطنية ساخنة أو بونيه حراري، ثم يُترك الشعر لمدة ساعة كاملة بعد ذلك يغسل بالشامبو الخاص بك.

خلطة أخرى روعة لفرد الشعر المجعد فوراً

خلطة أخرى من الخلطات الشهيرة التي ينصح بها خبراء العناية بالشعر، تعمل على تغذية الشعر بالبروتين الطبيعي المتواجد في عناصرها، وبالتالي تمنع تقصف الشعر وتعالج التلف والتساقط وتفرد الخصلات الجافة والمجعدة للشعر، وتتكون من العناصر التالية:

ثمن كجم من زيت الزيتون البكر. ربع كجم من الزبادي. ثمن كجم من السكر الأبيض الناعم. ثمن كجم من القهوة. ثمن كجم من زيت اللوز.

يتم الاستعانة بوعاء متوسط الحجم لتحضير الوصفة، يتم إضافة القهوة والسكر والزبادي أولا إلى الوعاء ثم يتم إضافة زيت اللوز وزيت الزيتون بالتدريج مع التقليب المستمر لتكوين خليط ذو قوام ناعم ومتجانس، قبل الاستخدام قومي بتدليك فروة رأسك لمدة دقيقتين حتى تتفتح المسامات وتزيد استفادة الشعر من الخلطة ، ثم قومي بوضع الخلطة على شعرك بالكامل مع تمشيطه بواسطة مشط خشبي، قومي بعد ذلك بوضع طبقة أخرى من الخلطة على شعرك ثم لفي شعرك بفوطة ساخنة واسترخي لمدة ساعة كاملة، وبعد غسل شعرك شوف تندهشين من النتيجة.