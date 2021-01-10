خلطة قويه لشد و لتبيض الوجه في آن واحد وازالة التجاعيد بلا عوده من الوجه فوراً اقوى من البوتوكس من أول استخدام

خلطة لشد و لتبيض الوجه الكركم من أحد الأعشاب الطبيعية التي يعتمد على استخدامها معظم نساء الهند وهذا ما يجعلهن يتمتعن ببشرة نقية صافية خالية من الحبوب والتجاعيد والخطوط الرفيعة، وقد حرصنا على أن نقدم إليكم أفضل وصفات الكركم لشد الوجه.

خلطة لشد و لتبيض الوجه

تعتبر وصفات الكركم من أفضل الحلول الطبيعية التي يمكن أن تستخدم لعلاج تجاعيد الوجه بالطريقة التالية:

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

بياض بيضة.

قليل من ماء الورد.

عصير ليمونة.

قومي بوضع بياض بيضة بوعاء مع إضافة قطرتين من زيت الزيتون، وقليل من عصير الليمون وماء الورد وقليل من مسحوق الكركم واخلطي المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم توزيع الخليط على المناطق الجافة بالبشرة والوجه والرقبة والركبتين والمرفقين، واتركي الخليط حتى أن يجف بعدها لابد من أن تتأكدين من أن الخليط أصبح جاف ثم يتم غسلها بالماء الفاتر.

يعد من أفضل الأعشاب الطبيعية الفعالة التي تعمل على شد ترهلات الوجه والرقبة، قومي بخلط القليل من مسحوق الكركم ومسحوق الأرز والحليب البودرة واخلطيهم ثم ضيفي عليهم القليل من عصير الطماطم وبعد أن تحصلين على خليط كالمعجون قومي بتوزيع الخليط على الوجه وانتظري 30 دقيقة ومن ثم غسله بالماء الفاتر.

يحتوي الكركم على مادة الكركمين المضادة للأكسدة وهي من أهم المواد التي تعمل على تحسين حالة البشرة بالإضافة إلى أنه يجعل البشرة نضرة وجذابة خالية من العيوب والمشكلات.

ملعقتين من مسحوق الكركم.

4 ملاعق دقيق أبيض .

قليل من الماء أو اللبن.

في وعاء اخلطي الدقيق والكركم ثم بعدها يتم إضافة الماء أو اللبن ليشكل لديكِ عجينة طرية متماسكة، افردي الخليط على الوجه والرقبة وانتظري لحوالي 20 دقيقة ومن ثم يتم غسل البشرة بالماء الفاتر والحرص على تكرار استخدامها للحصول على نتائج فعالة.