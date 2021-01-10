تطويل الاظافر في 3 ايام بهذه الوصفة ستبهرين بالنتيجة اظافر طويلة وقوية وبيضاء وترطيب لليدين

خلطات طبيعية لتطويل وتقوية الأظافر تبحث الفتيات عن أفضل الطرق التي تجعلهم يحصلون على أظافر طويلة وقوية فالأظافر تعطي مظهر جميل للأيدي لذا يتوجب على المرأة العناية بأظافرها، عن طريق استخدامك بأفضل الطرق الطبيعية فابتعدي عن استخدام المنتجات وغير ذلك لأن معظمها يحتوي على مواد غير مفيدة للأظافر ولا تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال، وسوف نستعرض لكم أفضل الخلطات الطبيعية التي تتمتع بقوة وقدرة كبيرة على الأظافر.,

تحتوي الخلطات على عناصر فعالة جداً تعمل على تطويل الأظافر بسرعة كبيرة ومنها التالي:

يحتوي على مجموعة من المعادن التي تعالج الأظافر وتجعلها في صحة جيدة، فاحصلي على أظافر طويلة وقوية عن طريق إحضار وعاء ضعي به الماء الساخن وملعقتين من ملح البحر وقلبيهم جيداً وبعدها يوضع قطرتين من زيت جنين القمح واللبان وبعض من الزيوت الأساسية وقطرات من عصير الليمون، ثم يتم غمر اليدين في المزيج وتترك لمدة 15 دقيقة ومن ثم يتم غسل اليدين والأظافر وتجفيفهما بمنشفة نظيفة وترطيب الأيدي بكريم ترطيب مناسب يفضل تكرار استخدام هذه الطريقة ثلاث مرات بالأسبوع.

يعد من أقوى المطهرات التي تمنع من انتشار العدوى الفطرية مما يجعله من أفضل أنواع الزيوت التي تقوم بتقوية الأظافر، فقومي بعمل مزيج مكون من نصف ملعقة صغيرة من فيتامين هـ وبعض من قطرات زيت شجرة الشاي وضعي الخليط على الأظافر مع التدليك بلطف لعدة دقائق ومن ثم يتم تركه لمدة نصف ساعة ومن ثم يتم غسل الأظافر بالماء الفار وتترك حتى أن تجف تماماً ومن بعدها يتم ترطيب الأظافر بمحلول أو كريم الترطيب ويكون من الأفضل إذا تم تكرار استخدام الخليط مرتين في اليوم والاستمرار لمدة شهر وسوف تحصلين على أفضل النتائج الفعالة.