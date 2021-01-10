أقوي الطرق الصحيحة لازالة الشعر من الجسم كله بدون عودة مع التخلص من الجلد الميت وتفتيح الجلد

أقوي الطرق الصحيحة لازالة الشعر من الجسم من أهم الأمور التي تبحث السيدات دائماً عنها هو التخلص من الشعر الزائد بالجسم، فبرغم من أنه أمر طبيعي ولكنه مصدر إزعاج للسيدات والفتيات والعرائس المقبلة على الزواج، وتسبب لها المواقف المحرجة، كما أن أصبحت التقنيات الحديثة منتشرة بجدارة في الوقت الحالي مثل أجهزة الليزر وغيرها، من خلال تسليط الأشعة الصادرة عنها تعمل على ضعف البصيلة وتدمرها كلياً، وعلى الرغم من أن نتائجها فعالة ولكن لها أضرر وسلبيات مثل الإيجابيات وينفر منها الكثير من الأشخاص، لذلك نفضل دائماً اتباع الوصفات بمكونات طبيعية تساعد في إزالة الشعر من الجسم وعدم نموه مجدداً، تعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك.

البطاطس لإزالة الشعر

لا يخلو أي منزل من وجود البطاطس فهو من الأطعمة الرئيسية في كل منزل، وذات مذاق شهي وخاص وتحمل الكثير من الألياف والفيتامينات الهامة للجسم، كما أنها مركب هام للعناية بكافة تفاصيل جمالك، والتي تتمكن البطاطس من مكافحتها وتتم من خلال عدة وصفات وطرق، كما أن البطاطس مكون رائع للتخلص من الشعر الزائد بالجسم ويكافح نموه مجدداً.

تساعد في التخلص من المناطق الداكنة بالجسم.

تقضي على مشكلة الهالات السوداء التي تظهر حول العين نهائياً.

تساهم في التخلص على أثار الحبوب والبثور التي تتكون على البشرة.

تساعد على تفتيح البشرة.

تقوم بشد البشرة ومكافحة التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر.

البطاطس والعدس الأصفر: نقوم بنقع كمية مناسبة من العدس بالماء لمدة ليلة كاملة وفي الصباح نصفي الخليط ونترك الماء جانباً ويطحن العدس، ونقوم بفرم ثمرة من البطاطس ونأخذ الناتج عنها يضاف للعدس وعليه ملعقة من العسل وأخرى من عصير الليمون ويطبق المزيج على الجلد ويترك لمدة ثلث ساعة، ومن ثم يفرك بعمل حركات دائرية ونلاحظ تساقط الشعر ويشطف بالماء.