البيتزا السائلة السريعة في 5 دقائق حضري الذ وأسرع بيتزا سائلة في المقلاة بطعم رهيب

البيتزا السائلة السريعة في 5 دقائق حضري الذ وأسرع بيتزا سائلة نرغب دائماً في تناول البيتزا من حين لآخر ولكن عند التفكير فيما تحتاجه من وقت طويل للتخمير والخبز في الفرن ومكونات عديدة نرجع خطوة للوراء ونقوم بشرائها من الخارج، ولكن لا يفضل الكثير منا القيام بذلك ونريد دائماً أن نحصل على طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا في المنزل بكل سهولة، ونحن هنا اليوم لنوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير دون الحاجة للفرن، بإمكانك القيام بها بنفسك في طاسة على البوتاجاز دون دخول الفرن، ويتم إضافة حشوات متنوعة على حسب ما تفضلين وما يحبه أطفالك الصغار، ولا تأخذ وقت طويل لتحضريها والأهم من ذلك أن مكوناتها سهلة متوفرة في كل منزل. البيتزا السائلة السريعة في 5 دقائق حضري الذ وأسرع بيتزا سائلة البيتزا السائلة السريعة في 5 دقائق حضري الذ وأسرع بيتزا سائلة نقدم لكم من مطبخنا العربي طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا السائلة بطعم رائع دون الحاجة للفرن: كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة من الخميرة الفورية.

فلفل أسود.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

زعتر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من السكر الناعم.

ملعقة خميرة خبز.

كوب وربع من الماء الدافئ. طريقة التحضير: لتجهيز أحلى طريقة لعمل بيتزا المقلاة السائلة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي أو العجان المتوفر لديك، ونقوم بإضافة الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب البودرة والملح والفلفل الأسود والزعتر وخميرة الخبز. تخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات سوياً، نقوم بإَضافة ربع كوب من زيت الزيتون حتى تخلط المكونات. نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي دون توقف ونصب الماء الدافئ تدريجياً على المكونات الجافة مع الاستمرار بالضرب حتى أن نحصل على قوام كريمي سائل يشبه قوام الكريب إلى حد كبير. نقوم بوضع مقلاة على النار وتدهن بالزيت، مع الحرص على اختيار مقلاه من النوع الغير لاصق حتى لا تلصق بالعجين.

نسكب القليل من الزيت بالمقلاة، ونفرد بها العجين وتترك حتى تجف قليلاً، ومن ثم نقوم بتوزيع صلصة البيتزا والحشوات المتنوعة على سطحها وتترك حتى تنضج. الوسوم

البيتزا السائلة السريعة في 5 دقائق حضري الذ وأسرع بيتزا سائلة نرغب دائماً في تناول البيتزا من حين لآخر ولكن عند التفكير فيما تحتاجه من وقت طويل للتخمير والخبز في الفرن ومكونات عديدة نرجع خطوة للوراء ونقوم بشرائها من الخارج، ولكن لا يفضل الكثير منا القيام بذلك ونريد دائماً أن نحصل على طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا في المنزل بكل سهولة، ونحن هنا اليوم لنوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير دون الحاجة للفرن، بإمكانك القيام بها بنفسك في طاسة على البوتاجاز دون دخول الفرن، ويتم إضافة حشوات متنوعة على حسب ما تفضلين وما يحبه أطفالك الصغار، ولا تأخذ وقت طويل لتحضريها والأهم من ذلك أن مكوناتها سهلة متوفرة في كل منزل. البيتزا السائلة السريعة في 5 دقائق حضري الذ وأسرع بيتزا سائلة البيتزا السائلة السريعة في 5 دقائق حضري الذ وأسرع بيتزا سائلة نقدم لكم من مطبخنا العربي طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا السائلة بطعم رائع دون الحاجة للفرن: كوب ونصف من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة من الخميرة الفورية.

فلفل أسود.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

زعتر.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من السكر الناعم.

ملعقة خميرة خبز.

كوب وربع من الماء الدافئ. طريقة التحضير: لتجهيز أحلى طريقة لعمل بيتزا المقلاة السائلة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي أو العجان المتوفر لديك، ونقوم بإضافة الدقيق والملح والسكر والخميرة والحليب البودرة والملح والفلفل الأسود والزعتر وخميرة الخبز. تخلط المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات سوياً، نقوم بإَضافة ربع كوب من زيت الزيتون حتى تخلط المكونات. نقوم بتشغيل الخلاط الكهربائي دون توقف ونصب الماء الدافئ تدريجياً على المكونات الجافة مع الاستمرار بالضرب حتى أن نحصل على قوام كريمي سائل يشبه قوام الكريب إلى حد كبير. نقوم بوضع مقلاة على النار وتدهن بالزيت، مع الحرص على اختيار مقلاه من النوع الغير لاصق حتى لا تلصق بالعجين.

نسكب القليل من الزيت بالمقلاة، ونفرد بها العجين وتترك حتى تجف قليلاً، ومن ثم نقوم بتوزيع صلصة البيتزا والحشوات المتنوعة على سطحها وتترك حتى تنضج.

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