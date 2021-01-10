سر تتبيله المشاوى للفراخ واللحوم بطريقة المطاعم المشهوره بتتبيلة الحاتي الاصلية والطعم اكثر من رائع

طريقة تتبيل المشاوي كالحاتي تتبيل المشاوي من أهم الخطوات التي تؤدي إلى نجاح المشويات وسر التتبيله كما أن المشويات تكون من أهم الأكلات التي يعشق تناولها الكثيرون ويضطرون للذهاب لمحلات الحاتي لتناولها، فيمكن لكل أم من اليوم أن تقوم بتتبيل المشوى على طريقة الحاتي بنفسها بعد اتباع السطور القادمة. طريقة تتبيل المشاوي كالحاتي لكي تقومين بتتبيل المشاوي جيداً لابد من اتباع التالي: مقادير تتبيلة الدجاج المشوي: 1 ملعقة كبيرة خل.

2/1 ملعقة صغيرة كاري.

5 حبات من الكباب الصيني المطحون.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ثمرة من البصل.

2 ثمرة طماطم. طريقة تحضير تتبيلة المشاوي: احضري وعاء عميق وقومي ببشر البصل به ثم نبشر الطماطم ونضع الخل فوقها وقلبي ثم يتم إضافة كافة البهارات والتوابل وقلبي حتى أن تتجانس مع بعضها.

ثم يتم نغز قطع الدجاج بواسطة السكين وضعيها في التتبيلة طول الليل، وفي اليوم التالي قومي بتسخين الفحم والبدء في شوى الدجاج ويقدم وهو ساخن. تتبيلة اللحم الضأن والكندوز المقادير: 1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة بهارات لحم.

2/1 ملعقة كبية مطحونة.

2/1 كوب من عصير البصل.

4/1 كوب عصير طماطم.

2/1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1 ملعقة كبيرة بهارات لحم.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: قومي بإحضار بولا كبيرة وعميقة ضعي بها عصير البصل ثم ضعي عصير الطماطم، بعدها يتم رش كافة التوابل التي ذكرناها إليكِ والملح وقلبي كل المكونات مع بعضها البعض.

يضاف بعد ذلك قطع اللحم في التتبيلة واتركيها ليوم كامل وفي اليوم التالي ترفع قطع اللحم من التتبيلة وابدئي في شويها سواء على الفحم أو بالفرن كما ترغبين واحترسي بأن لا تحترق وقدميها وهي ساخنة مع الخبز الأبيض وطبق من سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة تتبيل المشاوي كالحاتي تتبيل المشاوي من أهم الخطوات التي تؤدي إلى نجاح المشويات وسر التتبيله كما أن المشويات تكون من أهم الأكلات التي يعشق تناولها الكثيرون ويضطرون للذهاب لمحلات الحاتي لتناولها، فيمكن لكل أم من اليوم أن تقوم بتتبيل المشوى على طريقة الحاتي بنفسها بعد اتباع السطور القادمة. طريقة تتبيل المشاوي كالحاتي لكي تقومين بتتبيل المشاوي جيداً لابد من اتباع التالي: مقادير تتبيلة الدجاج المشوي: 1 ملعقة كبيرة خل.

2/1 ملعقة صغيرة كاري.

5 حبات من الكباب الصيني المطحون.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ثمرة من البصل.

2 ثمرة طماطم. طريقة تحضير تتبيلة المشاوي: احضري وعاء عميق وقومي ببشر البصل به ثم نبشر الطماطم ونضع الخل فوقها وقلبي ثم يتم إضافة كافة البهارات والتوابل وقلبي حتى أن تتجانس مع بعضها.

ثم يتم نغز قطع الدجاج بواسطة السكين وضعيها في التتبيلة طول الليل، وفي اليوم التالي قومي بتسخين الفحم والبدء في شوى الدجاج ويقدم وهو ساخن. تتبيلة اللحم الضأن والكندوز المقادير: 1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة بهارات لحم.

2/1 ملعقة كبية مطحونة.

2/1 كوب من عصير البصل.

4/1 كوب عصير طماطم.

2/1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

1 ملعقة كبيرة بهارات لحم.

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير: قومي بإحضار بولا كبيرة وعميقة ضعي بها عصير البصل ثم ضعي عصير الطماطم، بعدها يتم رش كافة التوابل التي ذكرناها إليكِ والملح وقلبي كل المكونات مع بعضها البعض.

يضاف بعد ذلك قطع اللحم في التتبيلة واتركيها ليوم كامل وفي اليوم التالي ترفع قطع اللحم من التتبيلة وابدئي في شويها سواء على الفحم أو بالفرن كما ترغبين واحترسي بأن لا تحترق وقدميها وهي ساخنة مع الخبز الأبيض وطبق من سلطة الطحينة أو السلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر تتبيله المشاوى للفراخ واللحوم بطريقة المطاعم المشهوره بتتبيلة الحاتي الاصلية والطعم اكثر من رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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