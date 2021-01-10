اقوى كريم ساحر لشد الوجه والرقبه وازالة التجاعيد نهائيا اقوى من البوتوكس وكانك فى العشرين من عمرك

كريم ساحر لشد الوجه والرقبه لا يقتصر ظهور تجاعيد الوجه على مرحلة عمرية محددة بل أنها أصبحت ظاهرة بين الشباب أيضاً، ويبحث عن طرق مفيدة لبشرتهم تحارب التجاعيد وتمنحهم وجه وبشرة مشدودة غير مترهلة، ولكن احذري الأساليب الخاطئة التي تعتمدين على استخدامها واستعيني باستخدام الطرق الطبيعية والوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية مضمونة ومجربة، حيث أنها تعمل على تغذية البشرة بعمق وتجعلها رطبة وناعمة.

كريم ساحر لشد الوجه والرقبه

ينصح أغلب خبراء التجميل استخدام الوصفات والخلطات الطبيعية لأنها مليئة بعناصر مفيدة جداً للبشرة، فمن الآن تستطيعين صناعة كريم شد البشرة بنفسك في البيت كما يلي:

1 ملعقة زيت لوز حلو.

1 ملعقة عسل.

1 ملعقة حليب.

1 ملعقة زيت عباد الشمس.

بياض بيضة.

2 ملعقة دقيق.

20 جرام شمع عسل.

احضري وعاء عميق ضيفي له شمع العسل وزيت عباد الشمس وزيت اللوز الحلو واخلطي جيداً ومن ثم يتم إضافة العسل والحليب وعصير الليمون وبياض البيضة والدقيق واخلطي مرة أخرى حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتصبح متماسكة.

بعد الحصول على خليط ذات قوام كريمي قومي بتطبيقه على البشرة خاصة بالمناطق المتجعدة بالوجه واتركيه لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت قومي بغسيل البشرة بالماء الفاتر والصابون أو الغسول المناسب لبشرتك ثم الماء البارد لغلق مسام الوجه.

يفضل أن تقومين بتكرار استخدام الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى يتم تغذية البشرة بشكل جيد بالعناصر التي يحتوي عليها الخليط.

من أنواع الكريمات التي تعمل على شد البشرة فقط قومي بخلط 4 ملاعق كبيرة من اللبن مع ملعقتين من العسل واحرصي على تدفئتهم بقدر، ثم ضيفي له 10 ملاعق من كريم الأساس المناسب لبشرتك و4 قطرات من زيت اللوز المر وصفار بيضة وقلبي المكونات مع بعضها لبضة دقائق ثم توضع في زجاجة محكمة الغلق، يستخدم الخليط على البشرة كل يوم للحصول على نتائج فعالة.