أرخص كريم طبيعي ساحر دهنة منه لتفتيح العانة والابطين والكوع والركب تفتيح رهيب من اول دقيقة

أرخص كريم طبيعي ساحر دهنة منه لتفتيح العانة والابطين والكوع والركب في الغالب يبحث فئة كبيرة من الفتيات عن طرق تمكنهم من تفتيح البشرة والتخلص من الاماكن الداكنة بالجسم، حيث أن البشرة البيضاء علامة من علامات الجمال وتدل دائماً على حيوية البشرة وزيادة نضارتها، ولكن كثرة التعرض لأشعة الشمس، يساعد على اسمرار الجلد، كما أن اتباع طرق خاطئة لإزالة الشعر يساعد على ظهور البقع الداكنة وأيضاً آثار الحبوب، لذلك أنت بحاجة لحل سحري للتخلص من هذه المشكلة، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم مكونات طبيعية فعالة في تفتيح البشرة وتوحيد لونها بالمنزل تعرفي عليها معنا وجربيها بنفسك واكتشفي النتائج المذهلة.

أرخص كريم طبيعي ساحر دهنة منه لتفتيح العانة والابطين والكوع والركب

تعرفي معنا على المكونات وخطوات الحصول على كريم منزلي لتفتيح الجسم والاماكن الداكنة طبيعياً:

من أشهر أنواع الكريمات التي تستخدم بكثرة في الهند، ويتم من خلال هرس ثمرة من الطماطم بالخلاط الكهربائي حتى تحصلين على قوام ناعم، ومن ثم يضاف له ملعقتين من الكركم ويقلب الخليط حتى تتجانس المكونات معاً، ومن ثم يطبق الكريم على البشرة مع تدليكها برفق والتركيز على البقع الداكنة، ويترك مدة 10 دقائق ومن ثم نقوم بتنظيف البشرة بالماء الدافئ حتى تحصلين على أفضل النتائج المرغوب بها.

نقوم بخلط ثلاث ملاعق من طحين الأرز مه 4 ملاعق من اللبن الطازج، ويقلب المكونات معاً حتى تحصلين على خليط كريمي يسهل تطبيقه على البشرة ونقوم بتنظيف البشرة وتجفيفها ونطبق الكريم عليها ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة ومن ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ.

نقوم بمزج ملعقة من عصير الليمون مع كوب من الزبادي وبعض قطرات ماء الورد، وتخلط المكونات معاً حتى تمام التجانس وتوضع على البشرة وتترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يتم شطفها ويتم استخدامه مرتين في الأسبوع.