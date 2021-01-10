صنع كرات البسكويت الفاخرة بالشيكولاته بطعم رهيب

صنع كرات البسكويت الفاخرة بالشيكولاته تعد الشكولاته من أكثر الحلويات عشقًا للجميع ولا سيما الأطفال، ولكننا سنتحدث عن كرات البسكويت بالشوكولاته، فهي نوع مشهور من الحلويات تمتاز بالطعم اللذيذ، ويحبها لكل حيث تتكون من مكسرات البندق المغطاة بطبقة من البسكويت المقرمش، وصوص الشوكولاتة، وفي هذا المقال كان يتحدث عن طريقه صنع كرات البسكويت بالشوكولاته الفاخرة. صنع كرات البسكوت الفاخرة بالشيكولاته المكونات ٤ باكو بسكوت مطحون.

معالق كاكاو كبيرة.

كوب من الحليب المحلى المكثف.

نصف كوب من جوز الهند.

مكونات التغليف

معلقتان من الكاكاو كبيرة.

لوح من الشكولاتة.

معالق كبيرة من الفسدق المطحون الحلبي.

معالق جوز هند كبيرة. طريقة التحضير قومي بوضع البسكوت والكاكاو، وجوز الهند في طبق كبير وقومي بخلط المقادير حتى تصبح مختلطة جيداً. في نصف البسكوت نقوم بإنشاء تجويف ونضع اللبن المحلى المكثف، ونخلط المقادير معاً حتى تتكون عندنا عجينة متماسكة وإذا لم تكن العجينة أصبحت متماسكة نقوم بإضافة قطرات قليلة من الماء، ونقوم بالعجن حتى تتماسك العجينة. نقوم بتقسيم الخليط إلى أقسام حسب كمية العجين المتوفرة لدينا، حتى نقوم بحشو كل منها بنوع معين من الحشو، نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات في الجزء الأول من العجين، ثم نقوم بحشوها بجوز الهند، ونقوم بتغليفها في جوز الهند حتى تتغلف به جيداً. في الجزء الثاني من العجين نقوم أيضا بتشكيل العجينة على شكل كرات، ونقوم بتغليفها جيداً بالفستق الحلبي المجروش. في الجزء الثالث من العجين نقوم بتشكيلها على هيئة كرات، ونقوم بتغليفها جيدا بالكاكاو البودر. نأتي بقدر من الماء ونضعه على نار ليست حامية، وحتى يغلي نقوم بوضع طبق ونضع فيه لوح الشوكولاته ونتركها حتى تذوب. في الجزء الرابع من العجين نقوم بتشكيله على هيئه كرات، ونغلفها في صوص بالشيكولاته الذي حضرناه. نقوم بوضع جميع كرات الشوكولاته في الثلاجة، لفتره ثلاث ساعات تقريباً حتى تصبح جاهزة للتقديم.

صنع كرات البسكويت الفاخرة بالشيكولاته تعد الشكولاته من أكثر الحلويات عشقًا للجميع ولا سيما الأطفال، ولكننا سنتحدث عن كرات البسكويت بالشوكولاته، فهي نوع مشهور من الحلويات تمتاز بالطعم اللذيذ، ويحبها لكل حيث تتكون من مكسرات البندق المغطاة بطبقة من البسكويت المقرمش، وصوص الشوكولاتة، وفي هذا المقال كان يتحدث عن طريقه صنع كرات البسكويت بالشوكولاته الفاخرة. صنع كرات البسكوت الفاخرة بالشيكولاته المكونات ٤ باكو بسكوت مطحون.

معالق كاكاو كبيرة.

كوب من الحليب المحلى المكثف.

نصف كوب من جوز الهند.

مكونات التغليف

معلقتان من الكاكاو كبيرة.

لوح من الشكولاتة.

معالق كبيرة من الفسدق المطحون الحلبي.

معالق جوز هند كبيرة. طريقة التحضير قومي بوضع البسكوت والكاكاو، وجوز الهند في طبق كبير وقومي بخلط المقادير حتى تصبح مختلطة جيداً. في نصف البسكوت نقوم بإنشاء تجويف ونضع اللبن المحلى المكثف، ونخلط المقادير معاً حتى تتكون عندنا عجينة متماسكة وإذا لم تكن العجينة أصبحت متماسكة نقوم بإضافة قطرات قليلة من الماء، ونقوم بالعجن حتى تتماسك العجينة. نقوم بتقسيم الخليط إلى أقسام حسب كمية العجين المتوفرة لدينا، حتى نقوم بحشو كل منها بنوع معين من الحشو، نقوم بتشكيل العجينة على شكل كرات في الجزء الأول من العجين، ثم نقوم بحشوها بجوز الهند، ونقوم بتغليفها في جوز الهند حتى تتغلف به جيداً. في الجزء الثاني من العجين نقوم أيضا بتشكيل العجينة على شكل كرات، ونقوم بتغليفها جيداً بالفستق الحلبي المجروش. في الجزء الثالث من العجين نقوم بتشكيلها على هيئة كرات، ونقوم بتغليفها جيدا بالكاكاو البودر. نأتي بقدر من الماء ونضعه على نار ليست حامية، وحتى يغلي نقوم بوضع طبق ونضع فيه لوح الشوكولاته ونتركها حتى تذوب. في الجزء الرابع من العجين نقوم بتشكيله على هيئه كرات، ونغلفها في صوص بالشيكولاته الذي حضرناه. نقوم بوضع جميع كرات الشوكولاته في الثلاجة، لفتره ثلاث ساعات تقريباً حتى تصبح جاهزة للتقديم.

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