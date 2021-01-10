العجينة القطنية الذهبية للبيتزا والفطاير وجميع انواع المعجنات انجح عجينة عليالاطلاق

العجينة القطنية الذهبية للبيتزا والفطاير وجميع انواع المعجنات في الوقت الحالي أصبحت لا تستغنى أي ربة منزل عن العجينة متعددة الاستخدامات التي يتم استخجامها لعمل الفطائر القطنية الهشة المتنوعة أو البيتزا وغيرها من المعجنات والمخبوزات المتنوعة، والمناقيش المختلفة بالزعتر والجبن، ولكن لا تدرك الكثير من السيدات خطوات القيام بها وأيضاً لن تنجح معها كما يجب أن تكون، ونحن هنا اليوم لنقدم لكي أسرار نجاح المعجنات وعجينة البيتزا والفطائر بمكونات بسيطة وبطريقة تحضير متميزة تعرفي معنا عليها وجربيها بنفسك. العجينة القطنية الذهبية للبيتزا والفطاير وجميع انواع المعجنات بإمكانك الآن تحضير عجينة البيتزا والفطائر الهشة القطنية من مطبخك بطعم ولا أروع وحشوات متنوعة حسب الرغبة: كليو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

3 حبات من البيض كبير الحجم.

كيس خميرة فورية فعالة.

ثلث كوب زيت.

رشة ملح.

ملعقة من السكر الناعم.

نصف كوب من الحليب السائل.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: في كوب زجاجي نضع الخميرة مع السكر والقليل من الماء الدافئ وتقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً وتترك جانباً لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير العجين من خلال إحضار إناء عميق وننخل الدقيق به ونرش عليه القليل من الملح تقلب المكونات معاً ونصنع حفرة بالمنتصف ونضع بها البيض ويضاف لها اللبن ومن ثم مزيج الخمير بعد التأكد من تفاعلها، وتقلب المكونات معاً ونضيف الماء الدافئ تدريجياً حتى نحصل على عجينة ملساء طرية، ونستمر بالعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة إذا كان العجن يدوي، أما إذا كان في العجان تستغرق 10 دقائق فقط.

نضع العجين في إناء آخر نظيف مدهون بالقليل من الزيت وتترك حتى تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتضاعف حجمها وتتمكنين من استخدامها للكثير من المعجنات. الوسوم

العجينة القطنية الذهبية للبيتزا والفطاير وجميع انواع المعجنات في الوقت الحالي أصبحت لا تستغنى أي ربة منزل عن العجينة متعددة الاستخدامات التي يتم استخجامها لعمل الفطائر القطنية الهشة المتنوعة أو البيتزا وغيرها من المعجنات والمخبوزات المتنوعة، والمناقيش المختلفة بالزعتر والجبن، ولكن لا تدرك الكثير من السيدات خطوات القيام بها وأيضاً لن تنجح معها كما يجب أن تكون، ونحن هنا اليوم لنقدم لكي أسرار نجاح المعجنات وعجينة البيتزا والفطائر بمكونات بسيطة وبطريقة تحضير متميزة تعرفي معنا عليها وجربيها بنفسك. العجينة القطنية الذهبية للبيتزا والفطاير وجميع انواع المعجنات بإمكانك الآن تحضير عجينة البيتزا والفطائر الهشة القطنية من مطبخك بطعم ولا أروع وحشوات متنوعة حسب الرغبة: كليو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

3 حبات من البيض كبير الحجم.

كيس خميرة فورية فعالة.

ثلث كوب زيت.

رشة ملح.

ملعقة من السكر الناعم.

نصف كوب من الحليب السائل.

ماء دافئ للعجن. طريقة التحضير: في كوب زجاجي نضع الخميرة مع السكر والقليل من الماء الدافئ وتقلب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات معاً وتترك جانباً لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير العجين من خلال إحضار إناء عميق وننخل الدقيق به ونرش عليه القليل من الملح تقلب المكونات معاً ونصنع حفرة بالمنتصف ونضع بها البيض ويضاف لها اللبن ومن ثم مزيج الخمير بعد التأكد من تفاعلها، وتقلب المكونات معاً ونضيف الماء الدافئ تدريجياً حتى نحصل على عجينة ملساء طرية، ونستمر بالعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة إذا كان العجن يدوي، أما إذا كان في العجان تستغرق 10 دقائق فقط.

نضع العجين في إناء آخر نظيف مدهون بالقليل من الزيت وتترك حتى تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتضاعف حجمها وتتمكنين من استخدامها للكثير من المعجنات.

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