سويسرول الشكولاته هش وخفيف والطعم رهيب خطوة بخطوة

سويسرول الشكولاته هش وخفيف والطعم رهيب يحمل سويسرول الشكولاته مذاق خاص من الأطباق التي اشتهرنا بها مؤخراً، حيث أنها من أطباق الحلويات الغربية ولكنها سهلة للغاية ولا تحتاج لمكونات صعبة ولا تكلفة كبيرة كما يعتقد البعض، ويتم تحضيرها بالكثير من الحشوات المتنوعة غلى حسب المفضل لديك، فمنا من بفضلها بقطع الفاكهة أو الكريمة أو الشوكلاته أو المكسرات المجروشة أو المربى، ويتم تقديمها في مناسبات عديدة، وتناسب طبق رائع أمام ضيوفك لينقذك في الزيارات المفاجئة، حيث أنه متميز للغاية وذات طعم شهي، ولا يحتاج منك مجهود ولا وقت طويل، ونحن اليوم حرصنا من خلال موقعنا المتميز أن نقدم لكي طريقة عمل سويسرول في المنزل.سويسرول الشكولاته هش وخفيف والطعم رهيب
إليكم أسهل وأبسط طريقة لعمل سويسرول الشكولاتة بمكونات بسيطة وبطعم ولا أروع، كما أنه يحمل قيمة غذائية كبيرة للأطفال والكبار ويمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة ويتم تحضيرها كالآتي:
- المكونات المستخدمة بعمل سويسرول الشكولاته
- كوب واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات بعد نخله.
- نصف كوب من الشكولاتة السائلة أو النوتيلا.
- 4 حبات من البيض كبير الحجم.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ملعقتين من الكاكاو الخام.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقتين من الفانيليا.
- في البداية نحضر بولة عميقة نظيفة وجافة، ونقوم بمزج البيض مع الفانيليا ويضرب بالمضرب اليدوي حتى يخفق بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي، ومن ثم نقوم بإضافة السكر مع الاستمرار في الخلط ونضيف الحليب السائل تدريجياً دون توقف في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق ويضاف له الكاكاو والبيكنج بودر وتقلب سوياً وتضاف تدريجياً لخليط البيض حتى لا يتكتل منك العجين ونستمر بالضرب حتى أن نحصل على القوام المطلوب.
- نقوم بإحضار صينية مستطيلة وتبطن بزبدة ودقيق أو ورق زبدة ونسكب بها المزيج وتوضع بالفرن حتى تمام النضج، تخرج الصينية من الفرن وتقسم لنصفين، وتفرد قطعة منها ويوزع عليها الشوكولاتة وتلف رول بورق النايلون حتى تتماسك توضع بالثلاجة ساعة.
- من ثم تخرج وتزيت الشكولاتة السائلة وقطع الفاكهة أو المكسرات.
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سويسرول الشكولاته هش وخفيف والطعم رهيب يحمل سويسرول الشكولاته مذاق خاص من الأطباق التي اشتهرنا بها مؤخراً، حيث أنها من أطباق الحلويات الغربية ولكنها سهلة للغاية ولا تحتاج لمكونات صعبة ولا تكلفة كبيرة كما يعتقد البعض، ويتم تحضيرها بالكثير من الحشوات المتنوعة غلى حسب المفضل لديك، فمنا من بفضلها بقطع الفاكهة أو الكريمة أو الشوكلاته أو المكسرات المجروشة أو المربى، ويتم تقديمها في مناسبات عديدة، وتناسب طبق رائع أمام ضيوفك لينقذك في الزيارات المفاجئة، حيث أنه متميز للغاية وذات طعم شهي، ولا يحتاج منك مجهود ولا وقت طويل، ونحن اليوم حرصنا من خلال موقعنا المتميز أن نقدم لكي طريقة عمل سويسرول في المنزل.سويسرول الشكولاته هش وخفيف والطعم رهيب
إليكم أسهل وأبسط طريقة لعمل سويسرول الشكولاتة بمكونات بسيطة وبطعم ولا أروع، كما أنه يحمل قيمة غذائية كبيرة للأطفال والكبار ويمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة ويتم تحضيرها كالآتي:
- المكونات المستخدمة بعمل سويسرول الشكولاته
- كوب واحد من الدقيق متعدد الاستخدامات بعد نخله.
- نصف كوب من الشكولاتة السائلة أو النوتيلا.
- 4 حبات من البيض كبير الحجم.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ملعقتين من الكاكاو الخام.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقتين من الفانيليا.
- في البداية نحضر بولة عميقة نظيفة وجافة، ونقوم بمزج البيض مع الفانيليا ويضرب بالمضرب اليدوي حتى يخفق بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمي، ومن ثم نقوم بإضافة السكر مع الاستمرار في الخلط ونضيف الحليب السائل تدريجياً دون توقف في الخفق حتى تتجانس المكونات معاً.
- في إناء آخر نقوم بنخل الدقيق ويضاف له الكاكاو والبيكنج بودر وتقلب سوياً وتضاف تدريجياً لخليط البيض حتى لا يتكتل منك العجين ونستمر بالضرب حتى أن نحصل على القوام المطلوب.
- نقوم بإحضار صينية مستطيلة وتبطن بزبدة ودقيق أو ورق زبدة ونسكب بها المزيج وتوضع بالفرن حتى تمام النضج، تخرج الصينية من الفرن وتقسم لنصفين، وتفرد قطعة منها ويوزع عليها الشوكولاتة وتلف رول بورق النايلون حتى تتماسك توضع بالثلاجة ساعة.
- من ثم تخرج وتزيت الشكولاتة السائلة وقطع الفاكهة أو المكسرات.
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