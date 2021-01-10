كريم الكولاجين السحري تبييض فوري للمنطقة الحساسة وتحت الابطين وكل جسمك في دقائق

كريم الكولاجين السحري تبييض فوري للمنطقة الحساسة وتحت الإبطين يحلم الكثير ببشره بيضاء وصافية وخالية من العيوب، والتخلص من الشوائب والحبوب واثأرها التي تملأ الوجه، وأيضا وصفات للتخلص من الأماكن الداكنة بالجسم مثل العانة والإبط والكوع والركب، فكل هذه المناطق تتعرض إلي الاسمرار، وفي هذا المقال سنتحدث عن كريم لبان الدكر الذي يحتوي على كثير من الفوائد الخاصة بالبشرة ويجعل البشرة صافية كبشرة الأطفال، ويعمل علي التخلص من الاسمرار وأزاله الجلد الميت، وسنتحدث عن كيفية عمل كريم لبان الذكر بأكثر من طريقه للتبييض والحصول على كولاجين للبشرة. كريم الكولاجين السحري تبييض فوري للمنطقة الحساسة وتحت الإبطين ٢ معلقة من لبان الدكر.

كوب من الماء المغلي. طريقة التحضير في الماء قومي بنقع لبان الدكر ليوم كامل، وقومي بتغطيته حتى يكون لون الماء مائل للأبيض ويتغير لونه، قومي بتصفية الماء المنقوع، وضعي في زجاجة واحفظيه في البراد.

وباستخدام شيء قطني نظيف، قومي بمسح بشرتك ووجهك بذلك المنقوع، واتركيه على بشرتك فتره نصف ساعة على الأقل، ثم بعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ، وقومي بترطيب وجهك بعدها جيداً. وصفة كريم لبان الدكر كغسول مقدار من الماء.

لبان الدكر.

ماء ورد. طريقة التحضير في كميه من الماء نضع لبان الذكر، ونضعهم علي نار هادئة حتى تصل لدرجة الغليان، ثم نطرق ذلك الخليط ليبرد، وبعدها نضع على ذلك الخليط قليل من ماء الورد.

قومي باستخدام ذلك الخليط مرتين في اليوم بغسل وجهك، وتستخدم تلك الوصفة بالنهار وقبل النوم، وإذا انتظمت باستعمال الغسول على بشرتك، يقوم بمعالجة البقع واثار الحبوب، في البشرة ويمنحها لون جميل، ويقوم بتبييض البشرة طريقة التحضيروصفة كريم لبان الدكر كغسولطريقة التحضير الوسوم

كريم الكولاجين السحري تبييض فوري للمنطقة الحساسة وتحت الإبطين يحلم الكثير ببشره بيضاء وصافية وخالية من العيوب، والتخلص من الشوائب والحبوب واثأرها التي تملأ الوجه، وأيضا وصفات للتخلص من الأماكن الداكنة بالجسم مثل العانة والإبط والكوع والركب، فكل هذه المناطق تتعرض إلي الاسمرار، وفي هذا المقال سنتحدث عن كريم لبان الدكر الذي يحتوي على كثير من الفوائد الخاصة بالبشرة ويجعل البشرة صافية كبشرة الأطفال، ويعمل علي التخلص من الاسمرار وأزاله الجلد الميت، وسنتحدث عن كيفية عمل كريم لبان الذكر بأكثر من طريقه للتبييض والحصول على كولاجين للبشرة. كريم الكولاجين السحري تبييض فوري للمنطقة الحساسة وتحت الإبطين ٢ معلقة من لبان الدكر.

كوب من الماء المغلي. طريقة التحضير في الماء قومي بنقع لبان الدكر ليوم كامل، وقومي بتغطيته حتى يكون لون الماء مائل للأبيض ويتغير لونه، قومي بتصفية الماء المنقوع، وضعي في زجاجة واحفظيه في البراد.

وباستخدام شيء قطني نظيف، قومي بمسح بشرتك ووجهك بذلك المنقوع، واتركيه على بشرتك فتره نصف ساعة على الأقل، ثم بعد ذلك قومي بشطف وجهك بالماء الدافئ، وقومي بترطيب وجهك بعدها جيداً. وصفة كريم لبان الدكر كغسول مقدار من الماء.

لبان الدكر.

ماء ورد. طريقة التحضير في كميه من الماء نضع لبان الذكر، ونضعهم علي نار هادئة حتى تصل لدرجة الغليان، ثم نطرق ذلك الخليط ليبرد، وبعدها نضع على ذلك الخليط قليل من ماء الورد.

قومي باستخدام ذلك الخليط مرتين في اليوم بغسل وجهك، وتستخدم تلك الوصفة بالنهار وقبل النوم، وإذا انتظمت باستعمال الغسول على بشرتك، يقوم بمعالجة البقع واثار الحبوب، في البشرة ويمنحها لون جميل، ويقوم بتبييض البشرة طريقة التحضيروصفة كريم لبان الدكر كغسولطريقة التحضير

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