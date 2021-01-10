وصفات طبيعية لعلاج القشرة وتساقط الشعر

تعد العناية بالشعر من أكثر الموضوعات التي تحظي باهتمام المرأة وذلك لإنه كان يقال قديما أن جمال المرأة يكون في جمال شعرها وقيل أيضا أن جمال الشعر يعد نصف جمال المرأة ويتعرض الشعر لكثير من المشاكل مثل التساقط أو الجفاف أو التكسير وتشقق الأطراف أو القشرة

أسباب تساقط الشعر وحدوث القشرة

1/ قد يحدث تساقط للشعر بسبب الحمل أو الولادة أو خلل في الهرمونات أو بسبب نقص بعض الفيتامينات في الجسم أو بسبب نقص الحديد أو سوء الحالة النفسية أو تعرض الشعر للرطوبة الزائدة وهذا ما تفعله بعض النساء عند وضع كيس أو ما شابه ذلك علي الشعر أثناء النوم

2/ بينما يصاب الشعر بالقشرة وخاصة في فصل الشتاء بسبب الاستحمام بماء شديد السخونة أو بسبب ترك الشعر بدون غسيل فترة كبيرة أو العكس بمعني الإفراط في غسل وتنظيف الشعر

ينصح بتناول كبسولات الزنك

إعداد مزيج من الزيوت الطبيعية وهي كالأتي مقدار فنجان من زيت الخروع مع مقدار من زيت اللوز الحلو مع مقدار من زيت السمسم ومقدار فنجان من زيت الخردل ونخلطهم معا وندلك بهم فروة الرأس وبعدها نغطي الشعر ونتركه نصف ساعة وبعدها نغسل الشعر بصابونة زيت الزيتون ونبتعد عن استخدام أي مواد كيميائية لغسل وتنظيف الشعر

أفضل علاج لتساقط الشعروصفات مجربة لعلاج قشرة الشعر

نحضر خمسة وعشرين جرام من الزعتر وعشرين جرام من بذر البصل وخمسة عشر جرام من البابونج ونطحنهم جيدا ونأخذ المسحوق الناتج ونضيفه علي لتر ماء ونغليهم لمدة ربع ساعة ويفضل تغطيته أثناء الغلي للاحتفاظ بالزيوت الطيارة ثم نصفي الماء ونأخذ مقدار نصف كوب من هذا الماء ونضيف عليه نصف كوب من خل التفاح ويمكن استبدال عصير التفاح في حالة عدم وجوده بنصف كوب من عصير الليمون ونضيف عليهم صفار بيضة ونضربهم جيدا معا ثم ندهن الشعر ونتركه نصف ساعة ونغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر وتكرر هذه الطريقة يوم بعد يوم في حالة الإصابة الشديدة وتكرر مرة واحدة كل ثلاثة أيام لو نسبة القشرة قليلة

ويمكن إضافة ملعقة من عصير الليمون علي كأس كبير من الماء وشطف الشعر بهم كأحدي طرق الوقاية من قشرة الشعر وتجنب الإصابة بها