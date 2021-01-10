كنز في كل بيت معلقة واحدة علي الشامبو ينبت الصلع ويطول ويكثف الشعر ويوقف التساقط

نز في كل بيت معلقة واحدة علي الشامبو ينبت الصلع ويطول ويكثف الشعر أغلب النساء في هذه الأيام يعانون من بعض المشاكل التي تحدث للشعر إذا كان من التقصف الذي يؤثر على شكل بصيلات الشعر أو توقف في أطالة الشعر، أو حدوث جفاف وقشرة، ولأن الشعر المثالي والجميل هو زينة المرأة، منذ الاف السنوات، لذا أغلب النساء تقوم باستخدام بعض الوصفات الطبيعية لأنها تعلم جيدا ما أهميتها، للشعر، وذلك لأن ليس بها أى أضرار فهي تعمل على تكثيف الشعر وتطويلة، لذا تعتبر وصفة القهوة المضاف إليها الشامبو، من أهم الوصفة المثالية التي يستخدمها العديد من النساء وأثبت فعالياتها في تطويل الشعر وتكثيفة في وقت قياسي.وصفة الشامبو و القهوة لتطويل الشعر ومنع تساقطة :-
وصفتنا اليوم من أفضل الوصفات الطبيعية للشعرو هي وصفة القهوة و الشامبو من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفة كما تعمل أيضا على لمعان الشعر.
مكونات الوصفة تكون كالتالي:-
- 2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- 4 ملاعق كبيرة من الشامبو المراد استخدامة.
- ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير :-
- عليك سيدتي أن تقومي بإحضار وعاء عميق.
- يمكنك أن تقومي بالإضافة ربع كوب من زيت الزيتون، وضيفي عليه الشامبو، والعسل.
- وتبدأ في مزجهم جيدا
- ثم نقوم بأضافة مسحوق القهوة والشامبو ونستمر في دمج جميع المكونات بشكل مميز حتى يصبح المزيج متجانس
- ثم قومي بغسل الشعر جيدا قبل استخدام هذه الوصفة.
- نضع هذا الماسك على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.
- نترك الماسك القهوة و الشامبو على الشعر لمدة ساعتين.
- يمكننا أن نقوم بغسيل الشعر بعد ذلك باستخدام حمام كريم والشامبو.
ولكن مع تكرار هذه الوصفة من الاسبوع لمدة شهر سوف نحصل على نتيجة مميزة، ورائعة من تطويل الشعر وعدم تساقطة، ولكن لابد من أن نقوم بأستخدام هذه الوصفة لكي نحصل على أفضل النتائج.
فوائد القهوة لتطويل الشعر وتكثيفه
القهوة لها العديد من الفوائد والمميزات التي يحتاجها الشعر وهي تكون كالتالي:-
- تساعد القهوة على تقوية الشعر ونموه.
- وتعمل على الحفاظ على جميع بصيلات الشعر.
- تعمل على تطويل الشعر بشكل مميز، واعطاء لمعان رائع.
- القهوة تعمل على تنعيم الشعر.
- تقضي على الصلع والفراغات.
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نز في كل بيت معلقة واحدة علي الشامبو ينبت الصلع ويطول ويكثف الشعر أغلب النساء في هذه الأيام يعانون من بعض المشاكل التي تحدث للشعر إذا كان من التقصف الذي يؤثر على شكل بصيلات الشعر أو توقف في أطالة الشعر، أو حدوث جفاف وقشرة، ولأن الشعر المثالي والجميل هو زينة المرأة، منذ الاف السنوات، لذا أغلب النساء تقوم باستخدام بعض الوصفات الطبيعية لأنها تعلم جيدا ما أهميتها، للشعر، وذلك لأن ليس بها أى أضرار فهي تعمل على تكثيف الشعر وتطويلة، لذا تعتبر وصفة القهوة المضاف إليها الشامبو، من أهم الوصفة المثالية التي يستخدمها العديد من النساء وأثبت فعالياتها في تطويل الشعر وتكثيفة في وقت قياسي.وصفة الشامبو و القهوة لتطويل الشعر ومنع تساقطة :-
وصفتنا اليوم من أفضل الوصفات الطبيعية للشعرو هي وصفة القهوة و الشامبو من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفة كما تعمل أيضا على لمعان الشعر.
مكونات الوصفة تكون كالتالي:-
- 2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- 4 ملاعق كبيرة من الشامبو المراد استخدامة.
- ملعقة كبيرة من العسل.
طريقة التحضير :-
- عليك سيدتي أن تقومي بإحضار وعاء عميق.
- يمكنك أن تقومي بالإضافة ربع كوب من زيت الزيتون، وضيفي عليه الشامبو، والعسل.
- وتبدأ في مزجهم جيدا
- ثم نقوم بأضافة مسحوق القهوة والشامبو ونستمر في دمج جميع المكونات بشكل مميز حتى يصبح المزيج متجانس
- ثم قومي بغسل الشعر جيدا قبل استخدام هذه الوصفة.
- نضع هذا الماسك على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.
- نترك الماسك القهوة و الشامبو على الشعر لمدة ساعتين.
- يمكننا أن نقوم بغسيل الشعر بعد ذلك باستخدام حمام كريم والشامبو.
ولكن مع تكرار هذه الوصفة من الاسبوع لمدة شهر سوف نحصل على نتيجة مميزة، ورائعة من تطويل الشعر وعدم تساقطة، ولكن لابد من أن نقوم بأستخدام هذه الوصفة لكي نحصل على أفضل النتائج.
فوائد القهوة لتطويل الشعر وتكثيفه
القهوة لها العديد من الفوائد والمميزات التي يحتاجها الشعر وهي تكون كالتالي:-
- تساعد القهوة على تقوية الشعر ونموه.
- وتعمل على الحفاظ على جميع بصيلات الشعر.
- تعمل على تطويل الشعر بشكل مميز، واعطاء لمعان رائع.
- القهوة تعمل على تنعيم الشعر.
- تقضي على الصلع والفراغات.
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