أسهل طريقة المعمول السعودي بالتمر هش ولذيذ خطوة بخطوة بالصور انجح طريقة لعمل المعمول

أسهل طريقة المعمول السعودي بالتمر هش ولذيذ المعمول بالتمر أحد ألذ الأكلات التي يحبها الجميع، والذي تنعم بالكثير من الفوائد كونها تحتوي على التمر، وان المعمول بالتمر يباع في الأسواق بأسعار عالية قليلاً لكن في هذا المقال سنعلمكم بالخطوات كيفية عمل المعمول بالتمر في المنزل بطرق صحية ومكونات طبيعية، وأمانه على الصغار والكبار. أسهل طريقة المعمول السعودي بالتمر هش ولذيذ عدد 2 صفار بيض.

معلقه من البيكنج بودر.

رشه من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف مقدار من سكر بودرة ناعم.

رشة ملح صغيرة.

حشوة تمر بالزبدة اللينة. طريقة التحضير طريقة القراقيش بالعجوة ولتحضير المعمول قومي بإشعال الفرن وتسخين لدرجه حرارة 200 درجه وثبتي الرف الأوسط الشبكة في الفرن، وقومي بإحضار صواني جافه قومي. قومي بتجهيز خلطه التمر بقطعة من الزبد، وضعيها على النار حتى تسيح تماماً، ثم قومي بإضافة التمر المعجون إليها، وقلبيها حتى يصبح لديك الحشو جاهزاً. قومي بوضع البيكنج باودر، والدقيق والملح على ورق الزبدة، واتركيهم على جنب ثم قومي بوضع الزبدة والسكر الناعم في الخلاط، وقومي بتشغيل الخلاط لفتره دقيقة. قومي بإضافة اصفر البيض، والفانيليا السائلة، واخلطي كل المكونات معاً إلي أن يتكون خليط فاتح اللون، قومي بإضافة الدقيق وثبتي مضرب التقليب وقلبي لمدو دقيقتين حتى يتكون عجينة متماسكة. قومي بتقطيع العجين إلى قطع صغيره من الكور، وقومي بعمل في كل كرة تجويف، وقومي بوضع خلطه التمر، فيها وكوريها على شكل كرة وضعيها في الصينية الخاصة بشكل المعمول، واضغطي عليها حتى يأخذ العجينة شكل القالب. ثم قومي بقلبها لإخراج المعمول منها، وقومي برص المعمول في الصينية واتركي مسافة بينهم، وادخلي الصينية الى الفرن لمده ربع ساعة حتى يصبح لونه مائل للذهبي. ثم عند أخراجه من الفرن اتركيه في الصينية حتى يبرد تماماً، واستمتعي بي بالمعمول الطازج الشهي. الوسوم

أسهل طريقة المعمول السعودي بالتمر هش ولذيذ المعمول بالتمر أحد ألذ الأكلات التي يحبها الجميع، والذي تنعم بالكثير من الفوائد كونها تحتوي على التمر، وان المعمول بالتمر يباع في الأسواق بأسعار عالية قليلاً لكن في هذا المقال سنعلمكم بالخطوات كيفية عمل المعمول بالتمر في المنزل بطرق صحية ومكونات طبيعية، وأمانه على الصغار والكبار. أسهل طريقة المعمول السعودي بالتمر هش ولذيذ عدد 2 صفار بيض.

معلقه من البيكنج بودر.

رشه من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف مقدار من سكر بودرة ناعم.

رشة ملح صغيرة.

حشوة تمر بالزبدة اللينة. طريقة التحضير طريقة القراقيش بالعجوة ولتحضير المعمول قومي بإشعال الفرن وتسخين لدرجه حرارة 200 درجه وثبتي الرف الأوسط الشبكة في الفرن، وقومي بإحضار صواني جافه قومي. قومي بتجهيز خلطه التمر بقطعة من الزبد، وضعيها على النار حتى تسيح تماماً، ثم قومي بإضافة التمر المعجون إليها، وقلبيها حتى يصبح لديك الحشو جاهزاً. قومي بوضع البيكنج باودر، والدقيق والملح على ورق الزبدة، واتركيهم على جنب ثم قومي بوضع الزبدة والسكر الناعم في الخلاط، وقومي بتشغيل الخلاط لفتره دقيقة. قومي بإضافة اصفر البيض، والفانيليا السائلة، واخلطي كل المكونات معاً إلي أن يتكون خليط فاتح اللون، قومي بإضافة الدقيق وثبتي مضرب التقليب وقلبي لمدو دقيقتين حتى يتكون عجينة متماسكة. قومي بتقطيع العجين إلى قطع صغيره من الكور، وقومي بعمل في كل كرة تجويف، وقومي بوضع خلطه التمر، فيها وكوريها على شكل كرة وضعيها في الصينية الخاصة بشكل المعمول، واضغطي عليها حتى يأخذ العجينة شكل القالب. ثم قومي بقلبها لإخراج المعمول منها، وقومي برص المعمول في الصينية واتركي مسافة بينهم، وادخلي الصينية الى الفرن لمده ربع ساعة حتى يصبح لونه مائل للذهبي. ثم عند أخراجه من الفرن اتركيه في الصينية حتى يبرد تماماً، واستمتعي بي بالمعمول الطازج الشهي.

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