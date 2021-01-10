6 قطع ملابس ممكن تخفف الألم وتساعدك تحسي براحة اكتر

الظروف الصحية المختلفة ممكن تأثر على اجسامنا باكتر من طريقة ، وفي بعض الاحيان ممكن تأثر على بشرتنا وعضلاتنا ، وفي حين ان كل الاشخاص بيكونوا مركزين على العلاجات الطبية والادوية عشان تساعد في حل المشكلة ، الا ان في بعض اختيارات للملابس ممكن تكون مفيدة جدا لكتير من المشاكل ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 6 قطع ملابس مريحة.

قطع ملابس مريحة:

1- الشرابات الضاغطة:

الشرابات الضاغطة مفيدة جدا في المساعدة في التخفيف من التورم والالم حوالين القدمين والساقين والكاحلين ، لانهم بيسمحوا للعضلات بالاسترخاء ، وبالتالي مساعدة الاوعية الدموية على العمل بشكل افضل ، وهي فعلا مفيدة جدا للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في الدورة الدموية زي مرض السكر او دوالي الاوردة ، وكمان للحوامل او الاشخاص اللي عملوا عملية جراحية.

2- حمالات الصدر الرياضية, وحمالات الصدر بكب ناعم:

حمالات الصدر مش من اكتر القطع المريحة ، ولكن مع ذلك ، احنا محتاجينها عشان بتدعم الصدر ، خصوصا للامهات الحوامل او الامهات الجداد ، تعتبر حمالات الصدر اللي الكب بتاعها ناعم, وحمالات الصدر ال Bralettes, وحمالات الصدر الرياضية بديل رائع لحمالات الصدر العادية لانها مش بتحتوي على اي اسلاك صلبة ، بالاضافة كمان ان فيها اضافات بتسهل لبسها للاشخاص اللي بيعانوا من التهاب المفاصل وحالات تانية شبيهه.

3- الاحذية سهلة اللبس easy on shoes:

قطعة كمان ممكن تكون مفيدة جدا للاشخاص اللي بيعانوا من الم القديم وعدم الراحة وهي الاحذية سهلة اللبس زي ال slip on, والاحذية الرياضية اللي بتكون من غير اربطة وبتتلبس بسهولة ، وغالبا النوع ده بيكون مصنوع من خامة طريه عشان تساعد في التخفيف من آلام القدمين ، بالاضافة انها بتيجي بستايلات مختلفة ، يعني كل شخص هيلاقي اللي يناسبه.

4- اشرطة الاحتكاك ال Chaffing bands:

تهيج الجلد ممكن يكون مؤلم جدا لو وصل لمرحلة شديدة ، وفي حين ان بعض الاشخاص بيستخدموا العلاجات المهدئة زي بودرة الاطفال او الفازلين ، تعتبر اشرطة الاحتكاك اختيار رائع ومفيد جدا انك تلبسيها تحت الهدوم في مناطق الاحتكاك اللي بيحصل فيها تهيج للجلد ، بتتثبت تحت الهدوم طول اليوم ، ومتوفرة باشكال والوان مختلفة.

5- قميص الضهر Posture shirt:

وضعية الضهر السيئة ممكن تسبب الم ، ومش دايما سهل علاجها ، قمصان الضهر هي اختراع جديد نسبيا ومهتمه انه بيساعد في الحفاظ على وضع الكتفين بشكل صحيح ، وفي حين ان في اجهزة للمشكلة دي ’ ولكن القطعة دي بتوفرلك راحة اكتر ، بالاضافة ان ليها فوايد تانية زي تسريع الشفاء, تقليل تآكل المفاصل, وتحسين تدفق الدم.

6- خامة قطن 100%:

الاكزيما هي حالة جلدية بتسبب التهاب الجلد ، وممكن تختلف شدتها من شخص للتاني ، وبتسبب حكة شديدة ومؤلمة ، خصوصا عن الاطفال الرضع ، وخامة القطن 100% هي اكتر خامة بينصح بيها ، لانها ناعمة وباردة ، بالاضافة انها بتسمح للجلد بالتنفس ، لانها بتمتص الرطوبة والعرق.

حيل رائعة للملابس كل بنت محتاجة تعرفهم هتبينك ارفع وتداري عيوب الجسم

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