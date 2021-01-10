أقوي طريقة للتخلص من دهون البوتاجاز المتراكمة بدون مجهود وتحدي هيرجع من جديد في دقائق

أقوي طريقة للتخلص من دهون البوتاجاز المتراكمة من أكثر ما يزعج ربات البيوت هو تنظيف المطبخ بشكل عام والبوتاجازات بشكل خاص، فهي مصدر إزعاج كبير لها، نظراً لأنه يستخدم بشكل ويومي لإعداد أطباق مختلفة من الطعام، مما يسبب تكون طبقة من الدهون فوق البوتجاز، ويحتاج منها أنواع كثيرة من المنظفات التي تقضي على الدهون، كما أنها تحتاج لبذل مجهود كبير للتخلص منها، وكل ذلك مكلف للغاية ومجهد، فإذا كنتي واحدة ممن قامت بالكثير من تجارب التنظيف للبوتاجازات وبدت بالفشل، فنحن هنا اليوم لدينا خلطات وخطوات بسيطة للتخلص من الأوساخ والدهون المتراكمة على أسطح البوتاجازات والعيون والفرن بطريقة فعالة دون بذل أي جهد، تعالي معنا لتتعرفي على كيفية القيام بذلك.

أقوي طريقة للتخلص من دهون البوتاجاز المتراكمة

الخل من المكونات الطبيعية التي قد تم استخدامها لأغراض متعددة، حيث أنه مطهر طبيعي وذات فعالية كبيرة للتخلص من البقع، وموجود بكل مطبخ، ويتم الاستعانة به في تنظيف أسطح البوتاجاز من خلال مزج نصف زجاجة خل أبيض ونصف ماء وتقلب المكان معاً، وتوضع في زجاجة بخاخ، ويرش منها على أسطح البوتاجازات وتمسح بفوطة نظيفة وجافة، كما أنه بإمكانك استخدام الزجاجة بشكل يومي للقيام بمسح البوتاجاز بالخليط بعد الانتهاء بشكل يومي من إعداد الطعام حتى لا تتكون عليه الأوساخ والدهون.

بكنج الصودا

نقوم بإحضار طبق من الأستانلس ونضع به نصف كوب من الخل الأبيض، ويضاف له البيكنج صودا والقليل من عصير الليمون بالماء الساخن ويقلب المكونات بشكل جيد، ومن ثم نقوم بارتداء قفازات المطبخ ونستخدم المزيج في تنظيف البوتاجاز مع التركيز على مناطق تراكم الدهون ومن الأفضل أن يكون البوتاجاز ساخن والتأكد من غلق الغاز والكهرباء ويفرك البوتاجاز بسلكة خشنة حتى تتخلصين من الدهون.