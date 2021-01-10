طريقة عمل النجرسكو بالفراخ بألذ صوص وطعم أحلى من المطاعم

طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من أشهي وألذ وأسهل الوجبات التي يفضلها أغلب الأشخاص لما لها من مذاق وطعم رائع، وهي مكرونة بالبشاميل ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وكل طريقة أفضل من الأخرى، لذلك نقوم بالتعرف علي طريقة عمل النجرسكو.

طريقة عمل النجرسكو بالفراخ

هذه الطريقة لذيذة وشهية ويفضلها الجميع، نتعرف علي طريقة عمل النجرسكو والتحضير خطوة بخطوة، أولا نتعرف على المقادير التي تكفي 6 أشخاص مثلا:

نصف كيلو مكرونة أقلام.

4 قطع متوسطة الحجم مقطعة علي أربع قطع.

نصف كوب جبن شيدر.

كوب كبير جبن موزاريلا.

نصف كوب كبير زيت زيتون أسود.

معلقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

حبة ورق غار.

مكونات صوص البشاميل

ربع كوب دقيق أبيض.

كوب كريمة طبخ.

كوب كبير لبن.

نضع وعاء وفية المكرونة ونضع الماء فوقة ونضع ملعقة ملح وملعقة زيت، ثم نترك الوعاء علي النار حتي يغلي وتنضج.

ثم نصفي المكرونة من ماء السلق، ثم نحضر الدجاج، ونضع وعاء به قطع من الدجاج.، والبصل، والملح، والفلفل، وورق الغار، ونضعه على النار لمدة 40 دقيقة، حتى تنضج.

نضع وعاء به اللبن، وكريمة الطبخ، والدقيق، ومرقة دجاج، ثم نخلط كل المكونات معا، حتى يختفي الدقيق، حتي نحصل علي قوام مناسب للبشاميل.

ثم نحضر صينية متوسطة الحجم ثم نضع كمية من المكرونة ثم ننزل بكمية مناسبة من البشاميل على المكرونة ثم نضع حشو الدجاج، ثم نضع كمية من الجبن الشيدر أو الموتزاريلا المبشورة، ثم طبقة من المعكرونة الباقية ثم نضع صوص البشاميل المتبقي، ثم باقي الجبن الموتزاريلا المبشورة على وجه الصينية.

ثم نضعها داخل الفرن علي نار متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي ثم نقوم بتقديمها ساخنة حتى تكون لذيذة.

خطوات عمل النجرسكو