الكريم الساحر تفتيح العانة تفتيح الابط تفتيح الكوع والركب تفتيح جميع الاماكن الداكنة بالجسم نتائج رهيبة 

الكريم الساحر تفتيح العانة تفتيح الابط تفتيح الكوع والركب نتفق معكي تماماً أن اسمرار المناطق الحساسة من أكثر المشاكل المزعجة ومن الطبيعي أن تبحثين عن أفضل الحلول التي تعمل على التخلص من هذه المشكلة، ويبحث كل سيدة وفتاة مقبلة على الزواج وتسبب لها الإحراج أماما عريسها، ونجد فئة كبيرة تنفق أموال كثيرة على كريمات بماركات عالمية تمكنها من القضاء على هذه المشكلة، ولكن نحن نعلم على الرغم من فعالية هذه الكريمات والقيام بها بوقت قياسي إلا أنها تسبب تلف البشرة وتهيجات الجلد والكثير من الآثار الجانبية عند الإفراط من استخدامها.

ونحن اليوم سوف نعرض عليك مكونات طبيعية فعالة لصنع كريم من يديك يمكنك من القيام بتفتيح المناطق الحساسة وبين الفخذين وتحت الإبط وكافة الأماكن الداكنة بالجسم دون أن يسبب لها أي ضرر بل يوفر لها التغذية الكاملة ويساعد على مرونة وترطيب البشرة بشكل فعال عند الانتظام في استخدامه والأهم من ذلك أنه من مكونات طبيعية آمنة تماماً ومتوفرة في المنزل لا تحتاج منك نفق الكثير من المال.

طريقة عمل كريم منزلي لتفتيح المناطق الداكنة بالجسم

تعرفي معن على كريمات منزلية فعالة في التفتيح السريع للمناطق الداكنة بالجسم:

نحضر قدر صغير ونضع به ملعقة من زيت جوز الهند ويضاف له ملعقة من النشا ونصف ملعقة من ماء الورد وتقلب المكونات معاً بشكل جيد، ومن ثم توضع على نار هادئة حتى نحصل على قوام كريمي ويترك حتى يبرد ويطبق على المناطق الحساسة وأي أماكن داكنة بالجسم بشكل يومي.

نقوم بمزج ملعقة من صودا الخبز مع ثلاث ملاعق من الماء وتقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي يطبق على المناطق الداكنة بالجسم مع الفرك برفق ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم يشطف بالماء البارد.