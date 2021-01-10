ضعى 6 حبات من الإسبرين على شعرك لمدة نصف ساعة فقط والنتيجة سوف تذهلك شعر طويل للركب بدون تساقط

ضعى 6 حبات من الإسبرين على شعرك لمدة نصف ساعة لا يوجد فتاة واحدة تهتم بالعناية الجيدة بالشعر، مما يجعلها تقبل على شراء الكثير من المنتجات بماركات عالمية لتساعد على تحفيز نمو الشعر وتقوية البصيلة، أو للتخلص من مشاكل الشعر المتنوعة سواء للشعر الدهني أو الجاف والمقصف و المتساقط وغيرها من المشاكل، ولكن هذه المنتجات تحتاج منا أموال باهظة لشرائها ولن نستطيع القيام بذلك، ولكن يوجد عقار طبي فعال نستخدمه بشكل يومي للأغراض ومشاكل صحية متنوعة ولن ندرك مدى فعاليته القوية في التخلص من مشاكل الشعر، وهو الأسبرين الذي يحتوي على مادة فعالة للتغلب على مشاكل الشعر وفروة الرأس، هيا بنا لنتعرف كيف يمكنك الاستفادة منه.

يحمل الأسبرين فوائد جمة للعناية الجيدة للشعر والتي تتلخص في الآتي: يساعد الأسبرين في التخلص من مشكلة الشيب المبكر ويعيد لون الشعر الطبيعي. يعمل على تحفيز نمو الشعر، من خلال تقوية البصيلة والتخلص من مشكلة تساقط الشعر. يجعل شعرك بملمس ناعم وبريق لامع لأنه يقضي على أي شوائب عالقة بالشعر وفروة الرأس. يقضي تماماً على قشرة الشعر يمنع تكونها مرة أخرى. يوفر للشعر الحماية الكاملة للتخلص من تلف الشعر ويمنع تساقطه. يقضي على حبوب فروة الرأس والبكتيريا والفطريات. يعمل على زيادة طول الشعر وزيادة كثافته.

بإمكانك اتباع الآتي من خلطات الأسبرين للحصول على شعر قوي وصحي:

الأسبرين والليمون

للاستفادة من هذه الوصفة نقوم بإذابة بعض حبوب الأسبرين في كمية من الماء والقليل من عصير الليمون، ويتم تطبيق المزيج على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة ومع القيام بعمل مساج خفيف للشعر، لتحفيز البصيلة على النمو ونقوم بشطفه بالماء الفاتر.

أقراص الأسبرين

نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ ونطحن 6 حبات من الأسبرين وتعجن بكمية من الماء ويطبق المزيج على الشعر لمدة ساعة ومن ثم نقوم بشطف الشعر.