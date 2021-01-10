صحة دبي تتوسع في عملية تقديم لقاح كورونا وتؤكد مجانيته

استحدثت هيئة الصحة بدبي موقعاً جديداً لتقديم لقاح "فايزر-بايونتيك"، للمواطنين والمقيمين، وأوضحت أنها أضافت مركز الصفا الصحي، نظرا للإقبال الكبير على التطعيم.

إضافة مركز جديد لتقديم لقاح كورونا

وبهذا رفعت صحة دبي عدد المراكز التي تقدم اللقاح في المرحلة الأولى إلى سبعة مراكز دوت الخليج: الصفا الصحي، ومركز زعبيل للرعاية الصحية، والمزهر للرعاية الصحية، وند الحمر للرعاية الصحية، والبرشاء للرعاية الصحية، إلى جانب مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، ومركز مستشفى حتا.

تقسيم لقاح فايزر-بايونتيك على 4 فئات

يشار أن تقديم اللقاح سيقسم على 4 فئات، تضم الفئة الأولى كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين 60 سنة فما فوق، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية تشمل خط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، والفئة الثالثة تضم العاملين في المهن الحيوية الأخرى، والفئة الرابعة والأخيرة لكل من يرغب في تلقّي اللقاح.

صحة دبي تؤكد مجانية التطعيم

من جانبها، جدّدت المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض في الهيئة، رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 الدكتورة فريدة الخاجة، جددت تأكيد صحة دبي مجانية التطعيم، وأنه متاح للجميع من دون إلزام، وأفادت بأن خطة التطعيم التي وضعتها الهيئة، تمت صياغتها بشكل مرن، يسمح بإضافة مراكز أخرى للقاح فايزر - بيونتيك، لتلبية المتطلبات المتنامية والإقبال المتزايد المتوقع على التطعيم، في الفترات المقبلة.