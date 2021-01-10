بدون غسل الشعر دهنة واحدة لتطويل الشعر وانبات الفراغات ومحاربة التساقط من الأسبوع الأول أقوي وصفة طبيعية

يوجد فئة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من مشكلة تساقط الشعر ووجود فراغات كثيرة والصلع المبكر بفروة الرأس والشعر الخفيف من مقدمة الرأس وفقدان كميات من الشعر، ومن الطبيعي أنهم يبحثون عن شتى الطرق الفعالة في زيادة تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله وكثافته، ونحن نعلم أن المنتجات ذات الماركات العالمية للعناية بالشعر باهظة الثمن وتحتاج منا للكثير من المال والجهد لتوفيرها، ولكن لا داعي لكل ذلك حيث أن الزيوت الطبيعية أثبتت قدرتها بجدارة في استعادة طول وكثافة الشعر منذ قديم الزمان، ونحن هنا اليوم لنقدم اكم أهم الزيوت الطبيعية لتعزيز نمو الشعر.

زيوت طبيعية فعالة لزيادة طول وكثافة الشعر:

بعيد عن استخدامات سيرم الشعر الكيميائية والكريمات المتنوعة التي تحتوي على مركبات كيميائية تلحق الضرر الكبير على الشعر إليك مجموعة من الزيوت الطبيعية الفعاللة ونتائج ولا أروع:

خلطة زيت الخروع وزيت الزيتون

نقوم بخلط كميات متساوية من كلاً من زيت الخروع وزيت الزيتون ونقوم بالاستحمام بالطريقة المعتادة، ومن ثم نجفف الشعر، ونقوم بتدفئة الخليط، ونقوم بقلب الرأس للأمام لتنشيط الدورة الدموية وتدك فروة الرأس بالخليط لعدة دقائق ونرجع الشعر كما كان ونمشطه ونقوم بعمل كعكعة أو دوامة دون الحاجة لغسل الشعر.

خلطة زيت جوز الهند

من أجود أنواع الزيوت التي بإمكانك الاستعانة بها لزيادة طول وكثافة الشعر ومنعم طبيعي للشعر لأنه يحتوي على فيتامين سي بكميات هائلة، وبه كمية مناسبة من مضادات الأكسدة التي تعالج تلف الشعر وتكافح تساقطه، من خلال تحفيز نمو الشعر وتمنع تكسره، ويتم من خلال تدفئة كمية قليل من الخليط في الميكرو ويف أو عمل حمام مائي ساخن، ونقوم بغسل الشعر وتجفيفه ونطبق عليه الزيت مع القيام بتدليك فروة الرأس بالمزيج ويترك على الشعر دون الحاجة لغسل الشعر.