اسهل طريقة لعمل زنود الست بالسميد

تعتبر الحلويات الشرقية من اهم اطباق الحلويات التي يشترط وجودها في كل الاوقات وخاصة في شهر رمضان الكريم فهو شهر الكرم وزنود الست من اشهر الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع والتي توجد على سفرة الافطار بشهر رمضان الكريم بالاضافة الى انها موجودة في مختلف المناسبات منها الافراح واعياد الميلاد، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة زنود الست. طريقة عمل زنود الست : طريقة عمل زنود الست : مكونات زنود الست بالسميد : علبة من عجين البقلاوة”الجلاش”

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب الطازج

ربع كوب من السميد

ملعقتان من السكر الناعم

ملعقة ماء ورد

نصف كوب قشطة

كوب ونصف من الشربات البارد

نصف كوب فستق ناعم للتزيين طريقة تحضير زنود الست : قومي باخراج عجين البقلاوة وتركها خارج العلبة لمدة عشر دقائق

قومي باحضار وعاء عميق ونقوم بوضع ملعقة من دقيق السميد مع كمية قليلة من الماء ونستمر في الخفق حتى نحصل على لينة.

ثم نقوم باضافة الحليب والسكر وباقي دقيق السميد ثم ماء الورد ونقوم بالتقليب حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات معا.

ونستمر في تقليب الحليب حتى يصبح قوامه غليظ وسميك ثم نتركه ليبرد ثم نقوم باخذ القشطة ووضعها على الخليط ونستمر في التقليب.

حشو زنود الست :

حشو زنود الست : نحضر طبق عميق ونقوم بوضع كمية قليلة من الزيت فيه ثم نقوم بفرد العجين في الصينية

ونقوم بدهن كل طبقة حتى الانتهاء من باقي الكمية

وبعد الانتهاء منها نقوم بتقطيع العجينة على شكل شرائظ عريضة طريقة لف زنود الست : نقوم بعمل حرف T بواسطة عجين البقلاوة حيث سوف نقوم بوضع واحدة بالطول وبدايتها واحدة بالعرض

نأخذ كمية مناسبة من خليط الحليب بالقشطة ثم نضعه في وسط العجينة

ثم نقوم بثني طرف العجينه على الخليط ثم لف باقي العجينة ونستمر في نفس الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية الموجودة لديكي.

ثم نقوم بقلي اصابع زنود الست طريقة تزيين زنود الست : نقوم بوضع زنود الست في الشربات البارد السابق تحضيره ثم نقوم بتصفيتها ونضعها في طبق مناسب لها ثم نقوم برش الفستق عليها . الوسوم

تعتبر الحلويات الشرقية من اهم اطباق الحلويات التي يشترط وجودها في كل الاوقات وخاصة في شهر رمضان الكريم فهو شهر الكرم وزنود الست من اشهر الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع والتي توجد على سفرة الافطار بشهر رمضان الكريم بالاضافة الى انها موجودة في مختلف المناسبات منها الافراح واعياد الميلاد، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة زنود الست. طريقة عمل زنود الست : طريقة عمل زنود الست : مكونات زنود الست بالسميد : علبة من عجين البقلاوة”الجلاش”

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب الطازج

ربع كوب من السميد

ملعقتان من السكر الناعم

ملعقة ماء ورد

نصف كوب قشطة

كوب ونصف من الشربات البارد

نصف كوب فستق ناعم للتزيين طريقة تحضير زنود الست : قومي باخراج عجين البقلاوة وتركها خارج العلبة لمدة عشر دقائق

قومي باحضار وعاء عميق ونقوم بوضع ملعقة من دقيق السميد مع كمية قليلة من الماء ونستمر في الخفق حتى نحصل على لينة.

ثم نقوم باضافة الحليب والسكر وباقي دقيق السميد ثم ماء الورد ونقوم بالتقليب حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات معا.

ونستمر في تقليب الحليب حتى يصبح قوامه غليظ وسميك ثم نتركه ليبرد ثم نقوم باخذ القشطة ووضعها على الخليط ونستمر في التقليب.

حشو زنود الست :

حشو زنود الست : نحضر طبق عميق ونقوم بوضع كمية قليلة من الزيت فيه ثم نقوم بفرد العجين في الصينية

ونقوم بدهن كل طبقة حتى الانتهاء من باقي الكمية

وبعد الانتهاء منها نقوم بتقطيع العجينة على شكل شرائظ عريضة طريقة لف زنود الست : نقوم بعمل حرف T بواسطة عجين البقلاوة حيث سوف نقوم بوضع واحدة بالطول وبدايتها واحدة بالعرض

نأخذ كمية مناسبة من خليط الحليب بالقشطة ثم نضعه في وسط العجينة

ثم نقوم بثني طرف العجينه على الخليط ثم لف باقي العجينة ونستمر في نفس الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية الموجودة لديكي.

ثم نقوم بقلي اصابع زنود الست طريقة تزيين زنود الست : نقوم بوضع زنود الست في الشربات البارد السابق تحضيره ثم نقوم بتصفيتها ونضعها في طبق مناسب لها ثم نقوم برش الفستق عليها .

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