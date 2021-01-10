عجينة السمبوسة المقرمشة حضريها بمكونات بسيطة موجودة في مطبخك

عجينة السمبوسة المقرمشة حضريها بمكونات بسيطة، السمبوسة الهشة المقرمشة تعد من أكثر الأكلات التي يفضلها الصغار والكبار، لانها تتميز بطعمها الرائع ورائحتها الذي لا يوجد مثلها في باقي الأكلات، ويمكن حشوها بالكاسترد والمكسرات، وبعض الفاكهة المجففة، أو بعض اللحوم والدجاج، ويمكن تحضيرها بكل سهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة المقرمشة

تعتبر مكونات عجينة السمبوسة سهلة وبسيطة ومتواجدة في كل منزل، لذلك سوف نذكر لكم بالتفصيل عن مكونات عجينة السمبوسة

المكونات

نصف كيلو من الطحين.

¼ كوب كبير من زيت الذرة.

كأس كبير من الماء الفاتر.

ربع ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

250 جرام من الجبن الموزاريلا.

كأس كبير من البقدونس المفروم.

4 أكواب كبير من زيت القلي.

امزجي الماء مع الخميرة جيدا في وعاء، ثم اتركي الخليط جانبا لمدة دقيقة ونصف، حتى يتفاعل خليط الخميرة. اخلطي الدقيق مع مقدار الزيت في وعاء مناسب، ثم ضيفي إليه خليط الخميرة، ثم اخلطي المكونات جيدا، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة ساعة، حتى تتخمر. امزجي باقي المكونات مع بعضها جيدا، حتى يتكون خليط الحشوة، ثم قومي بفرد العجينة على المنضدة، وتقسيمها إلى عدة مثلثات كبيرة. ضيفي خليط الحشوة على العجين بالتساوي، ثم قومي بلف السمبوسة جيدا، ثم ضعيها في وعاء به زيت القلي الساخن، ثم اتركيها على نار متوسطة، حتى تنضج السمبوسة. قدمي السمبوسة في أطباق التقديم.

500 جرام من السجق البلدي.

250 جرام من الجبن المشكل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ضعي مقلاة على نار هادئة، ثم ضعي بها مقدار الزبدة. ضيفي السجق بعد تقطيعه إلى شرائح إلى المقلاة، ثم ضيفي فوقه البهارات، ثم اتركيه حتى ينضج تماما. ضعي خليط السجق البلدي جانبا حتى يهدأ قيلا. وزعي حشو السجق البلدي على عجينة السمبوسة، ثم قومي بلف عجينة السمبوسة. ضعي السمبوسة بوعاء به زيت ساخن، ثم اتركيها على نار متوسطة، حتى تنضج تماما.

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وبذالك قد وضحنا لكم طريقة عمل عجينة السمبوسة وطريقة عمل السمبوسة بحشو السجق