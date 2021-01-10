طريقة تحضير كريب الدجاج بالجبنه الموزاريلا و الكاتشب

يعد كريب الدجاج من الأطباق المشهورة لدى الناس ومفضل عند الكبار والصغار كما نوع من أنواع المعجنات ويحضر بأكثر من حشوه منها الدجاج واللحم المفروم المتبل ومن اجملها حشو نيوتيلا ويتميز الكريب انه من الوجبات السريعة سهلة التحضير لان مكوناتها متوفرة في كل بيت حيث يعمل عندما لا يوجد وقت للطبخ فهو مشهي ولذيذ الطعم يمكن عمله بجانب العديد من المقبلات مثل المخللات أو البطاطا المقلية سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة تحضير كريب الدجاج بالجبنه الموزاريلا والكاتشب. عجينة الكريب الحادق ومكوناته عجينة الكريب الحادق ومكوناته المكونات: كوب من الطحين متعدد الاستعمال (منخول) .

حبة بيضة.

كوب من الحليب السائل.

ربع ملعقة الملح حسب الرغبة. طريقة تحضير عجينة الكريب في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي كل من البيضة والطحين والملح ونصف مقدار الحليب. ثم قومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا تمتزج، ثم يضاف ما تبقى من كوب الحليب، ثم قومي بعلمية عجن المكونات مع بعضها مرة أخرى حتى تتشكل لديكي عجينة لينة و سائلة خالية من تكتلات العجين. ضعي مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزيت على نار متوسطة الحرارة. اسكبي مقدار فنجان شاي من خليط الكريب ثم ووزعيها على المقلاة. اتركي العجين نصف دقيقة في المقلاة ثم اقلبيها على الجهة الأخرى انتظري لمدة ربع دقيقة حتى تتم التسوية، ثم استخرجيها من المقلاة. كراري ما تبقى من عجينة الكريب إلي أن تنتهي. الكريب الحادق بالدجاج ومكوناته طريقة تحضير عجينة الكريبالكريب الحادق بالدجاج ومكوناته مكونات الحشوة: الزيتون والجبنه الموتزاريلا وقليل من الكاتشب و المايونيز. بنجب نفكر غزيري الزائر في مقالنا السابق عن طريقة تحضير ناجتس الدجاج المفضل لدى الأطفال بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة. طريقة حشو الكريب بالدجاج طريقة حشو الكريب بالدجاج احضري مقلاة وادهنيها بقليل من الزيت بعد أن يسخن ضعي فيه قطعة الكريب ثم اثني قطعة الكريب الى نصفين وضعي حشوه الدجاج مضاف إليها الزيتون والجبنه الموتزاريلا وقليل من الكاتشب و المايونيز ثم يطبق النصف الاخر حتى تصبح على شكل مثلث وتقدم في طبق التقديم وبالهناء والشفاء بجوار طبق منه المخللات. الوسوم

يعد كريب الدجاج من الأطباق المشهورة لدى الناس ومفضل عند الكبار والصغار كما نوع من أنواع المعجنات ويحضر بأكثر من حشوه منها الدجاج واللحم المفروم المتبل ومن اجملها حشو نيوتيلا ويتميز الكريب انه من الوجبات السريعة سهلة التحضير لان مكوناتها متوفرة في كل بيت حيث يعمل عندما لا يوجد وقت للطبخ فهو مشهي ولذيذ الطعم يمكن عمله بجانب العديد من المقبلات مثل المخللات أو البطاطا المقلية سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة تحضير كريب الدجاج بالجبنه الموزاريلا والكاتشب. عجينة الكريب الحادق ومكوناته عجينة الكريب الحادق ومكوناته المكونات: كوب من الطحين متعدد الاستعمال (منخول) .

حبة بيضة.

كوب من الحليب السائل.

ربع ملعقة الملح حسب الرغبة. طريقة تحضير عجينة الكريب في وعاء الخلاط الكهربائي ضعي كل من البيضة والطحين والملح ونصف مقدار الحليب. ثم قومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا تمتزج، ثم يضاف ما تبقى من كوب الحليب، ثم قومي بعلمية عجن المكونات مع بعضها مرة أخرى حتى تتشكل لديكي عجينة لينة و سائلة خالية من تكتلات العجين. ضعي مقلاة غير لاصقة مدهونة بالزيت على نار متوسطة الحرارة. اسكبي مقدار فنجان شاي من خليط الكريب ثم ووزعيها على المقلاة. اتركي العجين نصف دقيقة في المقلاة ثم اقلبيها على الجهة الأخرى انتظري لمدة ربع دقيقة حتى تتم التسوية، ثم استخرجيها من المقلاة. كراري ما تبقى من عجينة الكريب إلي أن تنتهي. الكريب الحادق بالدجاج ومكوناته طريقة تحضير عجينة الكريبالكريب الحادق بالدجاج ومكوناته مكونات الحشوة: الزيتون والجبنه الموتزاريلا وقليل من الكاتشب و المايونيز. بنجب نفكر غزيري الزائر في مقالنا السابق عن طريقة تحضير ناجتس الدجاج المفضل لدى الأطفال بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة. طريقة حشو الكريب بالدجاج طريقة حشو الكريب بالدجاج احضري مقلاة وادهنيها بقليل من الزيت بعد أن يسخن ضعي فيه قطعة الكريب ثم اثني قطعة الكريب الى نصفين وضعي حشوه الدجاج مضاف إليها الزيتون والجبنه الموتزاريلا وقليل من الكاتشب و المايونيز ثم يطبق النصف الاخر حتى تصبح على شكل مثلث وتقدم في طبق التقديم وبالهناء والشفاء بجوار طبق منه المخللات.

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