من غير صبغة علاج شيب الشعر نهائيا وللابد استعيدي شبابك وانسي الشعر الأبيض

بسبب نقص هرمون “الميلانين” ، فإن اللون الرمادي هو ظاهرة بيضاء يصاب بها بعض الأولاد والبنات عندما يكون لديهم شعر رمادى، وهذا الهرمون يمكن أن يعطي الشعر لونًا طبيعيًا داكنًاقد يكون الشيب المبكر بسبب الجينات البشرية ، أحيانًا بسبب نقص بعض الفيتامينات في الجسم والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.وصفات “المريمية وإكليل الجبل” لإزالة الشيب
بعد أن تم إثبات مدى فاعلية الإكليل في التخلص من الشيب وقدراته الهائلة على إخفائه نهائيا.
المكونات
- كأسان من الماء.
- -1/2 كوب قديس.
- -1 كوب إكليل الجبل المجفف.
طريقة التحضير
- ضعي هذه المكونات على النار حتى تغلي ، ثم اتركيها لتتخمّر لفترة طويلة ، ثم صفي الماء ، واغسلي شعرك بالشامبو ، ثم اغسلي “إكليل الجبل والمريمية” بالماء.
- اتركيه على شعرك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ، ثم غسليه بالماء فقط جيدا، وكرري هذه الخطوات مرتين في الأسبوع.
الشاي الأسود الذي يمكن إضافته إلى تركيبة المريمية مفيد جدًا أيضًا ، خاصةً إذا كان الشعر بنيًا.
المكونات
- كوب من الشاي الأسود.
- المريمية.
- القليل من إكليل الجبل.
طريقة التحضير
- أضف القليل من الشاي الأسود و 20 جرامًا من المريمية في كمية مناسبة من الماء.
- دع الخليط يغلي ثم يبرد لفترة.
- أثناء تدليك فروة الرأس بحركات دائرية ، ضعي السيروم على الشعر الرطب بعد 10 دقائق ، اغسليه بالماء الدافئ.
يمكن القول أن المريمية دواء فعال ضد الشيب، لكن يرجى ملاحظة أنه يمكنك أيضًا اتخاذ بعض الإجراءات لمنع ظهورها على جسمك وهى:
- تناول المزيد من الشوكولاتة: فهي غنية بالنحاس ، وهو معدن يزيد من إنتاج الميلانين في لون الشعر.
- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسيلينيوم ، والتي ستحفز إنتاج الهرمونات المرتبطة بصبغة الشعر. لذلك ، دع نظامك الغذائي اليومي يشمل الفواكه المجففة والمأكولات البحرية والفراولة.
- لا تنسى الخضار الخضراء ، فتناول الخضار الخضراء يساعد على زيادة نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم (بما في ذلك الشعر)، ويحتوي على كمية من فيتامين ب 12 الضروري ، خاصة في مكافحة الشيب.
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بسبب نقص هرمون “الميلانين” ، فإن اللون الرمادي هو ظاهرة بيضاء يصاب بها بعض الأولاد والبنات عندما يكون لديهم شعر رمادى، وهذا الهرمون يمكن أن يعطي الشعر لونًا طبيعيًا داكنًاقد يكون الشيب المبكر بسبب الجينات البشرية ، أحيانًا بسبب نقص بعض الفيتامينات في الجسم والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.وصفات “المريمية وإكليل الجبل” لإزالة الشيب
بعد أن تم إثبات مدى فاعلية الإكليل في التخلص من الشيب وقدراته الهائلة على إخفائه نهائيا.
المكونات
- كأسان من الماء.
- -1/2 كوب قديس.
- -1 كوب إكليل الجبل المجفف.
طريقة التحضير
- ضعي هذه المكونات على النار حتى تغلي ، ثم اتركيها لتتخمّر لفترة طويلة ، ثم صفي الماء ، واغسلي شعرك بالشامبو ، ثم اغسلي “إكليل الجبل والمريمية” بالماء.
- اتركيه على شعرك لمدة 15 إلى 20 دقيقة ، ثم غسليه بالماء فقط جيدا، وكرري هذه الخطوات مرتين في الأسبوع.
الشاي الأسود الذي يمكن إضافته إلى تركيبة المريمية مفيد جدًا أيضًا ، خاصةً إذا كان الشعر بنيًا.
المكونات
- كوب من الشاي الأسود.
- المريمية.
- القليل من إكليل الجبل.
طريقة التحضير
- أضف القليل من الشاي الأسود و 20 جرامًا من المريمية في كمية مناسبة من الماء.
- دع الخليط يغلي ثم يبرد لفترة.
- أثناء تدليك فروة الرأس بحركات دائرية ، ضعي السيروم على الشعر الرطب بعد 10 دقائق ، اغسليه بالماء الدافئ.
يمكن القول أن المريمية دواء فعال ضد الشيب، لكن يرجى ملاحظة أنه يمكنك أيضًا اتخاذ بعض الإجراءات لمنع ظهورها على جسمك وهى:
- تناول المزيد من الشوكولاتة: فهي غنية بالنحاس ، وهو معدن يزيد من إنتاج الميلانين في لون الشعر.
- تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالسيلينيوم ، والتي ستحفز إنتاج الهرمونات المرتبطة بصبغة الشعر. لذلك ، دع نظامك الغذائي اليومي يشمل الفواكه المجففة والمأكولات البحرية والفراولة.
- لا تنسى الخضار الخضراء ، فتناول الخضار الخضراء يساعد على زيادة نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم (بما في ذلك الشعر)، ويحتوي على كمية من فيتامين ب 12 الضروري ، خاصة في مكافحة الشيب.
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