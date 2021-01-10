بملعقة فازلين هتكوني زي العروسة وملكات الجمال تبييض وتقشير ونعومة لا تقاوم

يتعرض الجسم للجفاف أحيانا بسبب عدم الترطيب الكافي له، وخاصةً إذا كانت كمية الماء المتناولة غير كافية، أو استعمال بعض المواد الكيماوية التي قد تسبب ضرر بالبشرة، ولكن يمكن التغلب على تلك المشكلة باستعمال بعض الوصفات الطبيعية، والتي من أهمها تلك التي تحتوي على مادة الفازلين، حيث يمنح الجلد الرطوبة والنعومة المطلوبة، والتي تسعى دائماً إليها الكثير من السيدات خاصةً المتزوجات منهن.

وصفات طبيعية من الفازلين للعناية بالجسم

يجب الإشارة إلى أن هناك العديد من الوصفات المستعملة لهذا الغرض، والتي تمنح الجسم الترطيب واللمعان المطلوب، بالإضافة إلى حمايته والمحافظة عليه من الجفاف أو التشقق، حيث يمزج الفازلين مع العديد من المواد الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

وصفة الفازلين لتقشير الجسم

تستعمل هذه الوصفة بهدف القيام بتقشير للجلد بصفة دورية، حيث تجد ملمس الجلد بعدها ناعماً ومشرقا.

المكونات:

3 ملعقة فازلين.

ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة من السكر.

طريقة التحضير

يتم خلط الفازلين مع عصير الليمون ويضاف إليه الملح والسكر.

يتم دهن المزيج على الجسم ويدلك بلين ويفضل الإكثار من المزيج على منطقة الكوع.

وضع كمية أكبر من الخليط على الذراعين والركبة وكذلك منطقة الساقين.

يترك المزيج لفترة 30 دقيقة وباستخدام قطعة من القطن يمسح من على الجسم.

يفضل القيام بشطف الجلد كاملا بواسطة المياه الدافئة.

خلطة الفازلين وزيت الزيتون

يستعمل هذا المزيج بهدف تبييض المناطق الحساسة في الجسم.

المكونات

2 ملعقة فازلين.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة الاستخدام

تخلط المكونات السابقة معاً مع إضافة ملعقة صغيرة من الكركم.

تمزج سويا في إناء ثم يتم دهن الأماكن الحساسة المراد تفتيحها.

يترك لمدة 60 دقيقة ثم تغسل البشرة بماء دافيء.

يفضل تكرار الوصفة بشكل يومي للحصول على نتيجة مرضية.

في الختام وبعد معرفة بعض الوصفات الطبيعية التي يدخل ضمن مكوناتها الفازلين، يجب على كل امرأة أن تبادر باستعمالها حسب المقادير المذكورة، مع ضرورة القيام باختبار للوصفة قبل تطبيقها على الجلد، للتأكد من عدم وجود أي حساسية تجاه أي مكون من مكوناتها.