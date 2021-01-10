التوت والأفوكادو والموز والجريب فروت من الفاكهة المهمة جدا لجسم الإنسان من جوه وبره، وتقدري تستفيدي من البيت لتغذية جسمك وبشرتك لأنهم من أحسن العلاجات التجميلية لأنها بتكون طبيعية، بتنظف المسام وتنعم البشرة وترجع نضارتها من تاني وده عكس المنتجات الكيميائية اللي بتكون لها آثار جانبية علي البشرة، اعرفي معانا وصفات طبيعية لبشرتك من مكونات غنية وصحية

“ماسكات تتاكل”.. وصفات طبيعية لبشرتك من مكونات غنية وصحية

ماسك الأفوكادو بالزبادي للوجه:

الأفوكادو مُرطب طبيعي للبشرة، العسل بينظف البشرة بلطف بدون مايسبب أي جفاف فيها، والزبادي اللي بيقشر الخلايا الميتة ويمنع أي تشققات في البشرة

المكونات لتحضير الماسك :

نص ثمرة أفوكادو

معلقة صغيرة زبادي

معلقة صغيرة عسل أبيض

الطريقة :

في طبق ونحط الخليط مع بعض ونقلبهم كويس وعلي بشرة نضيفة نحطه ونسيبه لمدة ربع ساعة ونشطفها.

أما لو بشرتك جافة ممكن تستخدمي الماسك ده :

اهرسي نص ثمرة أفوكادو مع موزة مع معلقة زيت زيتون كبيرة وممكن تستخدميه للشعر هينفع جدا .

أما لو عندك أعراض الشيخوخة وعاوزة تقاوميها فأنسب ماسك ليكي هو ده :

اهرسي 8 حبات من التوت مع معلقة زبادي وحطيه علي بشرتك بيفتح ويرطب البشرة جدا وكمان بيقلل البقع الغامقة.

البطيخ وعصير الليمون / ماسك “أيس البطيخ”:

أكتر عنصريين هينشطوا بشرتك ويرطبوها هما دول ولكن هيكونوا علي شكل مصاصة إزاي؟

الليمون له فوايد للبشرة منها بيقشر الخلايا الميتة في الجلد بشكل طبيعي أما البطيخ والعسل دورهم هو ترطيب البشرة

المكونات :

معقلة صغيرة عسل

معلقة كبيرة عصير ليمون

ربع كوب عصير بطيخ طازج

قالب للمصاصة او قالب على شكل آيس كريم

الطريقة :

هنخلط المكونات مع بعض ونجمدها في القالب

هنمرر القالب ده علي البشرة بلطف ونسيبه لمدة نص ساعة ونشطف بالمياة .

ماتشا ماسك “ماسك أيس الماتشا”

مسحوق الماتشا غني بالكلورفيل واللي بيزيل سموم البشرة ومضاد للأكسدة اللي بترجع النضارة للبشرة .

المكونات :

معلقة ونص من مسحوق ماتشا

معلقة كبيرة من عصير الليمون معلقتين من مياة الورد

قالب مصاصة

الطريقة :

نخلط المكونات مع بعض كويس ونحطهم في القالب ونجمدهم، وبعد كده نمرر ماسك المصاصة علي البشرة بلطف ونسيبه نص ساعه وبعد كده نشطفه بالمياة

سكراب “لوليتا” جوز الهند

المكونات لتحضير الماسك :

كوب من زيت جوز الهند

كوب من السكر

1-2 قطرة ملون طعام

10-15 قطرة زيت عطري “غير صالح للأكل”

الطريقة:

اخلطي المكونات مع بعض واعملي سكراب لجسمك وهتلاقي نتائج حلوة أوي، كرري مرة في الأسبوع.

سكراب الموز والسكر البني

من المكونات البسيطة والموجودة في كل بيت وله فايدة عظيمة وكمان سهل تحضيره .

اخلطي كوب من السكر البني مع 3 حبات من الموز واهرسيهم مع بعض كويس. السكراب ده يُعتبر من أحسن المقشرات للجسم.

قوالب التشكيل زي قوالب المصاصة والآيس كريم وغيرها اللي مستخدمة في الوصفات دي هي جمالية فقط، لكن ممكن تستغي عنها من غير اي مشاكل في الماسكات، اعرفي معانا كمان 10 نصايح من دكاترة الجلدية ممكن انها تساعدك على تضييق المسام الواسعة