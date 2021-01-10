طريقة عمل برجر اللحمة البيتي اللذيذ الرائع أفضل من المحلات جربيها حتى لا تندمى

يعتبر برجر اللحمة من أشهر المأكولات السريعة المشهورة والمفضلة لدى الجميع وخاصة الأطفال الصغار، ويعتبر من الأكلات التي لها فوائد وأضرار عند الإدمان فيه ولكن من الممكن تجنب هذه الأضرار من خلال إعداده في المنزل بطريقة صحيحة وصحية، وهو من الوجبات التي توفر وقتاً كبيراً وخاصة عندما يكون ليس لديكي وقتاً لإعداد طبخة معينة، ويتميز بالطعم اللذيذ الممتع ويحتوي أيضاً على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتين، ونصيحة لأصحاب المعدة المتضررة بعدم تناوله كثيراً حتى لا يحدث انتفاخ المعدة، ويمكن القيام بهذه الوجبة بعدة طرق مختلفة وكل طعم ألذ من غيره، واليوم سوف أقدم لكم إخواني وأخواتي الأعزاء مكونات وطريقة عمل برجر اللحمة البيتي اللذيذ بطريقة رائعة.

مكونات برجر اللحمة

نظراً لإرتفاع أسعار برجر اللحمة في المحلات والمطاعم وطريقة إعداده الغير مضمونة سوف نقدم لكم أبسط المكونات للقيام به في المنزل وهي كالتالي:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

كوب من فول الصويا المنقوع.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 حبة من البيض.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود ( على حسب الرغبة ).

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

زيت للقلي.

بهارات برجر سبايسي او عادي ( على حسب الرغبة ).

كيس من الفيجيتار الحار.

طريقة تحضير هذه الوجبة

هناك العديد من الطرق لإعداده ولكن وصفتنا بسيطة ومميزة جربيها بسرعة ولا تترددي وهي كما يلي: