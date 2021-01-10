طريقة عمل الثومية اللذيذة في المنزل وإعدادها مثل المطاعم

أصبحت مقبلات الطعام أساسية في كل وجبة من الوجبات الرئيسية خاصةً بجانب المشويات والوجبات السريعة والشاورما والفراخ واللحوم ومن أهم تلك المقبلات التي لا تخلو من المطاعم هي الثومية التي تتميز بالمذاق الشهي اللذيذ التي لها عاملاً قوي على التأثير على الشهية، بالرغم من نفور البعض من الثوم رائحته إلا أن الثومية من الأطباق المفضلة لدى الأطفال والكبار يتم تداول القومية بكثرة في بلاد الشام وسوريا حيث انتقلت إلينا من تلك البلاد، بعيداً عن المذاق التي تتمتع به إلا أن الثوم يعتبر مكون أساسي من مكوناتها والثوم يتمتع بكثير من الفوائد التي يمدها للجسم حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات المختلفة والحديد المفيد للجسم كما أنها تساعد على تقوية الجهاز المناعي للحماية من خطر الأمراض المناعية مثل نزلات البرد والفيروسات.

طريقة عمل ثومية النشا

كما أن الثومية تحتوي على الليمون الذي يمد الجسم بفيتامين سي ويساعد الثوم على تقليل تساقط الشعر وتكثيف الشعر لذلك فهي غنية بالفوائد الصحية وفي ذات الوقت لا يجب الإسراف في تناولها حتى لا تسبب مشاكل صحية في الجهاز الهضمي أو المعدة وللحصول على طريقة تحضير الثومية فى المنزل بسهولة يمكنك متابعة هذا المقال.

مكونات ثومية النشا:

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

خمس ملاعق من النّشا ويمكنك إضافة أكثر حسب الكمية ومضاعفة باقي المكونات.

نصف كوب من الزيت النباتي.

أربع فصوص ثوم من الأحجام الكبيرة.

نصف ملعقة ملح.

نحضر طبق صغير الحجم ونضع النّشا أولاً ثم نضع الماء تدريجياً ونقلبهم حتى يمتزج الخليط. ثم نقوم بوضع النّشا على النار على درجة حرارة هادئة ونستمر بالتقليب بهدوء حتى يصبح الخليط ثقيلاً ومتجانساً إلي حد ما. ثم نقوم بوضعه جانباً ونتركه حتى يبرد. نقوم بتقطيع الثوم إلي قطع صغيرة جداً. ثم نحضر الخلاط ونضع كلاً من الثوم والملح وعصير الليمون. ثم نبدأ بتشغيل الخلاط حتى تندمج المكونات. ثم نقوم بإضافة الخليط إلي النشا في الخلاط ونضربه مرة أخري وبعد ذلك نضع الزيت تدريجياً. ثم نقوم بتقليبه ويمكنك تخفيف الثومية عن طريق وضع المزيد من الزيت.

طريقة التحضير