طريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن بطريقة سهلة وبسيطة وطري مثل الجاهز

يعد خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز اللذيذ والمحبب لدى جميع الأعمار. ويتمتع بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأيضا الوطن العربي. ويستخدم في كثير من الوصفات والحشوات كالشاورما والمسخن والفاهيتا والمقلقل وغيرها. ويستخدم بشكل كبير أيضا في المطاعم. ويتميز بمذاقه اللذيذ وملمسه الطري، وبسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناته وطريقة تحضيره بكل سهولة.

مكونات خبز التورتيلا

يتكون خبز التورتيلا من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

560 جم دقيق.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

55 جم زيت زيتون.

360 مل ماء سخن قليلا.

طريقة التحضير

يتم تحضير خبز التورتيلا بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، وفي وقت قصير، حيث لا يتطلب فرن، وهي كالآتي: