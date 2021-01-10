طريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن بطريقة سهلة وبسيطة وطري مثل الجاهز

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يعد خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز اللذيذ والمحبب لدى جميع الأعمار. ويتمتع بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأيضا الوطن العربي. ويستخدم في كثير من الوصفات والحشوات كالشاورما والمسخن والفاهيتا والمقلقل وغيرها. ويستخدم بشكل كبير أيضا في المطاعم. ويتميز بمذاقه اللذيذ وملمسه الطري، وبسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناته وطريقة تحضيره بكل سهولة.مكونات خبز التورتيلا
يتكون خبز التورتيلا من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 560 جم دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- 55 جم زيت زيتون.
- 360 مل ماء سخن قليلا.
يتم تحضير خبز التورتيلا بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، وفي وقت قصير، حيث لا يتطلب فرن، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء كبير ونضيف إليه الدقيق والسكر والملح والبيكينج بودر وزيت الزيتون ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الماء ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة لينة وطرية ومتماسكة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم نمد العجينة بشكل طولي، ونقسمها إلى 10 كرات.
- ثم نغطي كرات العجين ونتركهم يرتاحوا مرة ثانية لمدة ربع ساعة.
- ثم نفرد كرات العجين على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة الشوبك بسمك رقيق جدا، ثم نكرر الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نسخن مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ونضع فيها الرغيف الأول ونقلبه لمدة ثواني على كل جهة حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار، ونضعه مباشرة داخل فوطة مطبخ حتى يظل طري.
- ثم نكرر الخطوات حتى تنتهي الكمية، ثم نغطي كمية الخبز بكيس نايلون مطبخ.
- ثم يصبح جاهز ويقدم لعمل الحشوات المختلفة، وبالهنا والشفا.
الوسوم
يعد خبز التورتيلا من أفضل أنواع الخبز اللذيذ والمحبب لدى جميع الأعمار. ويتمتع بشهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأيضا الوطن العربي. ويستخدم في كثير من الوصفات والحشوات كالشاورما والمسخن والفاهيتا والمقلقل وغيرها. ويستخدم بشكل كبير أيضا في المطاعم. ويتميز بمذاقه اللذيذ وملمسه الطري، وبسهولة تحضيره، حيث لا يتطلب وقت ولا مجهود، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعداده في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتها. وفيما يلي سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناته وطريقة تحضيره بكل سهولة.مكونات خبز التورتيلا
يتكون خبز التورتيلا من مكونات سهلة وبسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 560 جم دقيق.
- 2 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- 55 جم زيت زيتون.
- 360 مل ماء سخن قليلا.
يتم تحضير خبز التورتيلا بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة، وفي وقت قصير، حيث لا يتطلب فرن، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء كبير ونضيف إليه الدقيق والسكر والملح والبيكينج بودر وزيت الزيتون ونخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.
- ثم نضيف الماء ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة لينة وطرية ومتماسكة.
- ثم نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم نمد العجينة بشكل طولي، ونقسمها إلى 10 كرات.
- ثم نغطي كرات العجين ونتركهم يرتاحوا مرة ثانية لمدة ربع ساعة.
- ثم نفرد كرات العجين على سطح مرشوش بالدقيق بواسطة الشوبك بسمك رقيق جدا، ثم نكرر الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نسخن مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار متوسطة، ونضع فيها الرغيف الأول ونقلبه لمدة ثواني على كل جهة حتى ينضج، ثم نرفعه من على النار، ونضعه مباشرة داخل فوطة مطبخ حتى يظل طري.
- ثم نكرر الخطوات حتى تنتهي الكمية، ثم نغطي كمية الخبز بكيس نايلون مطبخ.
- ثم يصبح جاهز ويقدم لعمل الحشوات المختلفة، وبالهنا والشفا.
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