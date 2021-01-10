طريقة تحضير طاجن بالخضار بخطوات بسيطة

يعد الطاجن من أكثر الأكلات شعبية في دول المغرب العربي، وتعد وجبة يومية لدى سكان وشعوب هذه الدول وتتميز عن غيرها من الأكلات بطعمها اللذيذ ومذاقها الدسم، وتتكون من العديد من المكونات والمقادير وفي مقالنا هذه سوف نشرح لكم طريقة تحضير وعمل طاجن الخضر في البيت وكل المقادير التي سوف تحتجونها، فهذه الأكلة تعود إلى القدم وكانت هذه الأكلة يتم تحضيرها كثيرا لدى أمازيغ شمال أفريقيا، وتعد أكلة الطاجن من الأكلات التي تحتوي على العديد من العناصر الغدائية المهمة كالكلسيوم والألياف الغدائية وتقدم للجسم العديد من المنافع كتقوية العظام وتحسين الدورة الدموية. مقادير تحضير طاجن بالخضار حبة بصل واحدة

3 جزرات صغيرة مقطعة

بطاطس كبيرة مقطعة

ملعقة متوسطة من القزبر

ملعقة صغيرة من البقدونس

اللفت مقطعة

القليل من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة زيت المائدة

ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة من الزعفران

الملح والتوابل

حامض مرقد

فص واحد ثوم

القليل من الفلفل الأحمر

ملعقة من الإبزار

كوب ماء خطوات تحضير طاجن بالخضار نأخذ أولا طنجرة توضع على نار جد هادئة ونضيف القليل من التوابل ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة من الزعفران والقليل من الابزار بالإضافة إلى زيت المائدة.

بعدها نقطع كل من البطاطس والجزر واللفت قطع صغيرة ونضيفه إلى الطنجرة ونتركه لمدة نصف ساعة ولاننسى إضافة الماء باستمرار.

نأخذ بعدها زيت الزيتون نضعها في مقلاة على نار ونضيف إليه القليل من الابزار وفص ثوم والفلفل الأخضر ونتركه لبضع دقائق.

بعدها نفرغ هذه الخليط في الطنجرة مع الخضر ونتركه ربع ساعة لكي ينضج.

عندما ينضج الكل نفرغ الطنجرة في طبق التقديم، ونزينه بالقليل من القزبر والبقدونس والحامض المرقد بالإضافة إلى عروق كرفس. مقادير تحضير طاجن بالخضارخطوات تحضير طاجن بالخضار الوسوم

يعد الطاجن من أكثر الأكلات شعبية في دول المغرب العربي، وتعد وجبة يومية لدى سكان وشعوب هذه الدول وتتميز عن غيرها من الأكلات بطعمها اللذيذ ومذاقها الدسم، وتتكون من العديد من المكونات والمقادير وفي مقالنا هذه سوف نشرح لكم طريقة تحضير وعمل طاجن الخضر في البيت وكل المقادير التي سوف تحتجونها، فهذه الأكلة تعود إلى القدم وكانت هذه الأكلة يتم تحضيرها كثيرا لدى أمازيغ شمال أفريقيا، وتعد أكلة الطاجن من الأكلات التي تحتوي على العديد من العناصر الغدائية المهمة كالكلسيوم والألياف الغدائية وتقدم للجسم العديد من المنافع كتقوية العظام وتحسين الدورة الدموية. مقادير تحضير طاجن بالخضار حبة بصل واحدة

3 جزرات صغيرة مقطعة

بطاطس كبيرة مقطعة

ملعقة متوسطة من القزبر

ملعقة صغيرة من البقدونس

اللفت مقطعة

القليل من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة زيت المائدة

ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة من الزعفران

الملح والتوابل

حامض مرقد

فص واحد ثوم

القليل من الفلفل الأحمر

ملعقة من الإبزار

كوب ماء خطوات تحضير طاجن بالخضار نأخذ أولا طنجرة توضع على نار جد هادئة ونضيف القليل من التوابل ملعقة صغيرة من الكمون ونصف ملعقة من الزعفران والقليل من الابزار بالإضافة إلى زيت المائدة.

بعدها نقطع كل من البطاطس والجزر واللفت قطع صغيرة ونضيفه إلى الطنجرة ونتركه لمدة نصف ساعة ولاننسى إضافة الماء باستمرار.

نأخذ بعدها زيت الزيتون نضعها في مقلاة على نار ونضيف إليه القليل من الابزار وفص ثوم والفلفل الأخضر ونتركه لبضع دقائق.

بعدها نفرغ هذه الخليط في الطنجرة مع الخضر ونتركه ربع ساعة لكي ينضج.

عندما ينضج الكل نفرغ الطنجرة في طبق التقديم، ونزينه بالقليل من القزبر والبقدونس والحامض المرقد بالإضافة إلى عروق كرفس. مقادير تحضير طاجن بالخضارخطوات تحضير طاجن بالخضار

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