وصفة الملح لإزالة شعر العانة سريعًا بدون ألم في دقائق ومن أول استخدام

وصفة الملح لإزالة شعر العانة، طرق إزالة الشعر الزائد معروفة وهي: حلاوة السكر أو الشمع أو الشفرات أو كريمات الحلاقة وأخيراً الليزر، ولكن في الفترة الأخيرة بدأت طرق أخرى بالظهور، وأغلب هذه الطرق تعتمد على استخدام مواد طبيعية واقتصادية في نفس الوقت، ومن هذه المواد الملح، هذا المكون الطبيعي الذي لا يستغني عنه أي منزل، ويمكن استخدامه لإزالة الشعر بعدة طرق.

وصفة الملح لإزالة شعر العانة بدون ألم

من هذه الطرق هو خلط ربع كوب من الملح الخشن مع نفس المقدار من صابون زيت الزيتون المبشور، وبعد ذلك نضيف ماء الورد للخليط حتى نحصل على خليط كريمي، وبعدها نوزع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر وعندها سوف نلاحظ تساقط كمية كبيرة من الشعر، ويجب ترطيب البشرة جيداً بعد استخدام هذه الطريقة.

وصفة الملح والكركم

هناك طريقة أخرى لإزالة الشعر من الجسم باستخدام الملح، وتعتمد على الملح والكركم والحليب، حيث يتم خلط خمس ملاعق كبيرة منه مع نفس المقدار من الحليب، وبعدها نضيف ستة ملاعق من الكركم البودرة ونخلط جيداً، وبعد ذلك نوزع الخليط على المنطقة التي تريدي إزالة الشعر منها ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء البارد وعندها سوف نلاحظ اختفاء الشعر الزائد بكمية كبيرة، ويمكن تكرار هذا المزيج في اليوم التالي لإزالة أي شعر زائد متبقي.

تقليل نمو الشعر بالملح

كذلك لا ينتهي استخدام الملح عند ذلك، فيمكن استخدامه لتقليل نمو الشعر بنسبة كبيرة، ويتم ذلك عن طريق خلط نصف كوب من الملح مع ربع كوب من الماء البارد، وبعدها يتم تدليك البشرة بالخليط السابق وذلك بعد إزالة الشعر من الجذور بالطرق التقليدية، ويترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونرطبها جيداً.

ويتم تكرار هذه الطريقة مرة واحدة فقط كل أسبوع مع الاستمرار لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وذلك للحصول على نتيجة ملحوظة، وللعلم فإن هذه الطريقة لا تناسب البعض، وهذا لأن الملح قد يسبب حساسية والتهابات لبعض أنواع البشرة، لذلك من الأفضل التجربة على جزء صغير في البداية.