صبغ الشعر بالكركم والقهوة الغامقة للون شعر بندقي

صبغ الشعر بالكركم هو أحد وصفات صبغ الشعر بطريقة طبيعية وإضفاء لون مميز على الشعر فكم منا يعشق اللون البندقي وهو الأشقر المائل للبني، اللون البندقي مناسب لذوات البشرة الحنطية وهو مناسب أيضاً لذوات البشرة البيضاء فهو لون مناسب لكثير من ألوان البشرة العربية، ليس هناك أفضل من صبغ الشعر بطريقة آمنه دون استخدام المواد الكيماوية التي تؤثر بالسلب على فروة الرأس والشعر.

طريقة صبغ الشعر بالكركم والقهوة

المكونات هي عبارة عن مقدار 100 جرام من الكركم المعروف برائحته، مقدار 50 جرام من القهوة الغامقة بدون أي إضافات، ملعقتين من النس كافيه، عدد 2 كوب ماء كبير، ملعقة خل أبيض أو خل بلسمي.

طريقة عمل صبغة الكركم

نحضر إناء عميق ونضع الماء والخل ثم النسكافية والقهوة والكركم ونقوم بالتقليب الجيد نرفع المكونات على نار هادئة حتى تصبح مثل العجينة السائلة قليلاً نقوم بوضع المكونات على الشعر وجذور الشعر ثم نسخن الشعر بأي طريقة ممكنه من خلال أكياس الشعر أو من خلال البرو كاب أو من خلال بونيه الاستحمام.

نترك المكونات على الشعر حتى تجف تماما في مدة لا تقل عن ثلاث ساعات ثم نقوم بشطف الشعر جيداً وعمل حمام كريم ثم تصفيف الشعر بأي من الطرق التقليدية.

صبغ الشعر بالكركم والخل

في تلك الوصفة نستهدف بها أصحاب الشعر الغامق أو الأسود والذي يصعب صبغة بالطرق الطبيعية، نقوم بتحضير الصبغة وهي عبارة عن 100 من الكركم مع كوب من الخل البلسمي ويتم العجن فيما ينهم حتى تصبح مثل العجينة اللينة، يطبق المكون على الرأس ويترك فيما لا يقل عن ثلاث ساعات.

يشطف الشعر ويتم عمل حمام لتطريه الشعر من الزبادي وعسل النحل وبياض بيضة واحدة يتم خفقهم جيداً ويتم تطريه الشعر بهم ثم يشطف ويصفف بطريقتك المعتادة.