طريقة عمل البسبوسة العادية وأهم أسرار نجاحها

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار بصفة عامة والصغار بصفة خاصة لما لها من مذاق خاص جذاب يجعل الجميع يحبون تناولها بصفة مستمرة في جميع الأوقات وفي أى مكان، ويقومون بشرائها من المحلات ولكن الجميع فى ظل هذه الظروف الصعبة يخافون من شراء الأشياء من الخارج خوفاً من تفشي الأمراض، لذا تبحث معظم الأمهات عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة العادية في المنزل بكل سهولة، ومن موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم بكل بساطة طريقة عمل البسبوسة العادية في المنزل.

مكونات طريقة عمل البسبوسة العادية:

البسبوسة العادية من أسهل الحلويات التي نقوم في تحضيرها بكل سهولة في المنزل، غير أنها تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل ما منزل ألا وهي:

لوز صحيح للتزيين.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

رشة بسيطة جدا من الملح.

ربع كوب من السكر.

كوب وربع من الزبدة.

ثلاثة أكواب من السميد الخشن.

قطر أو شربات بارد.

نصف كوب من اللوز الشرائح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب إلا ربع من اللبن الزبادي.

كيفيه تحضير البسبوسة العادية بكل سهولة:

لكي نقوم بتحضير البسبوسة العادية يجب علينا إتباع هذه الخطوات: