طريقة عمل البسبوسة العادية وأهم أسرار نجاحها

البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار بصفة عامة والصغار بصفة خاصة لما لها من مذاق خاص جذاب يجعل الجميع يحبون تناولها بصفة مستمرة في جميع الأوقات وفي أى مكان، ويقومون بشرائها من المحلات ولكن الجميع فى ظل هذه الظروف الصعبة يخافون من شراء الأشياء من الخارج خوفاً من تفشي الأمراض، لذا تبحث معظم الأمهات عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة العادية في المنزل بكل سهولة، ومن موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم بكل بساطة طريقة عمل البسبوسة العادية في المنزل.مكونات طريقة عمل البسبوسة العادية:
البسبوسة العادية من أسهل الحلويات التي نقوم في تحضيرها بكل سهولة في المنزل، غير أنها تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل ما منزل ألا وهي:
- لوز صحيح للتزيين.
- ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- رشة بسيطة جدا من الملح.
- ربع كوب من السكر.
- كوب وربع من الزبدة.
- ثلاثة أكواب من السميد الخشن.
- قطر أو شربات بارد.
- نصف كوب من اللوز الشرائح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.
- نصف كوب من جوز الهند.
- كوب إلا ربع من اللبن الزبادي.
لكي نقوم بتحضير البسبوسة العادية يجب علينا إتباع هذه الخطوات:
- نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونضع فيه السكر واللوز، ونقوم بتشغيله على سرعة متوسطة لحين الحصول على قوام ناعم.
- نقوم بوضع الزبدة والسميد والملح مع الإستمرار في التشغيل لمدة دقائق.
- نقوم بوضع جوز الهند والبيكنج بودر ولبن الزبادي وماء الورد وبيكربونات الصودا، ونخلطهم خلطا جيدا لحين الحصول على خليط متجانس.
- نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة ورشة بسيطة من الدقيق، ونضع فيها العجينة ونقطعها على حسب الرغبة سواء على شكل مربعات أو مثلثات، ونضع حبة من اللوز فى كل قطعة.
- نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن، ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر بقليل لحين حصولها على اللون الذهبى، ونضعها تحت الشواية لمدة دقيقتين ونطفئ الفرن ونخرجها، ونضع فوقها وهى ساخنة القطر البارد ونتناولها.
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البسبوسة من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكبار بصفة عامة والصغار بصفة خاصة لما لها من مذاق خاص جذاب يجعل الجميع يحبون تناولها بصفة مستمرة في جميع الأوقات وفي أى مكان، ويقومون بشرائها من المحلات ولكن الجميع فى ظل هذه الظروف الصعبة يخافون من شراء الأشياء من الخارج خوفاً من تفشي الأمراض، لذا تبحث معظم الأمهات عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل البسبوسة العادية في المنزل بكل سهولة، ومن موقعنا ثقفني سوف نقدم لكم بكل بساطة طريقة عمل البسبوسة العادية في المنزل.مكونات طريقة عمل البسبوسة العادية:
البسبوسة العادية من أسهل الحلويات التي نقوم في تحضيرها بكل سهولة في المنزل، غير أنها تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل ما منزل ألا وهي:
- لوز صحيح للتزيين.
- ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- رشة بسيطة جدا من الملح.
- ربع كوب من السكر.
- كوب وربع من الزبدة.
- ثلاثة أكواب من السميد الخشن.
- قطر أو شربات بارد.
- نصف كوب من اللوز الشرائح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.
- نصف كوب من جوز الهند.
- كوب إلا ربع من اللبن الزبادي.
لكي نقوم بتحضير البسبوسة العادية يجب علينا إتباع هذه الخطوات:
- نقوم بإحضار المضرب الكهربائي ونضع فيه السكر واللوز، ونقوم بتشغيله على سرعة متوسطة لحين الحصول على قوام ناعم.
- نقوم بوضع الزبدة والسميد والملح مع الإستمرار في التشغيل لمدة دقائق.
- نقوم بوضع جوز الهند والبيكنج بودر ولبن الزبادي وماء الورد وبيكربونات الصودا، ونخلطهم خلطا جيدا لحين الحصول على خليط متجانس.
- نحضر صينية وندهنها بقليل من الزبدة ورشة بسيطة من الدقيق، ونضع فيها العجينة ونقطعها على حسب الرغبة سواء على شكل مربعات أو مثلثات، ونضع حبة من اللوز فى كل قطعة.
- نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن، ونتركها لمدة ثلاثون دقيقة أو أكثر بقليل لحين حصولها على اللون الذهبى، ونضعها تحت الشواية لمدة دقيقتين ونطفئ الفرن ونخرجها، ونضع فوقها وهى ساخنة القطر البارد ونتناولها.
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