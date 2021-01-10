طريقة عمل الكشري المصري الأصلي اللذيذ

طريقة عمل الكشري المصري، من الأكلات التي يشتهر بها الشعب المصري ويعتبر من الأكلات الشعبية الرائعة جدا، هو الكشري المصري، فلا يوجد أحد لا يحب الكشري المصري، فمهما اختلفت الأذواق في تناول الأكلات، لا يختلف أحد علي تناول الكشري المصري، ويذكر أنه لن تجد أي دولة غير مصر يعد فيها الكشري المصري في المطاعم، وإن طريقة عمل الكشري المصري الأصلي في البيت مثل المحلات ليست صعبة ويمكن لأي شخص إعداده في المنزل، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم أفضل طريقة لإعداد الكشري المصري في المنزل مثل المحلات، كما انكم يمكنكم الحصول على العديد من الطبخات الشهية عبر قسم الطبخ في موقع ثقفني.

طريقة عمل الكشري المصري الأصلي

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال موقعنا، طريقة عمل الكشري المصري الأصلي في البيت مثل المحلات، موضح كالتالي:-

نصف كيلو من الأرز الأبيض.

نصف كيلو من المكرونة الصغيرة.

نصف كيلو من المكرونة الأسباجتي.

ربع كيلو من العدس بجبة أي العدس الأسمر.

نصف كيلو من الحمص، ويفضل نقعه في المياه لمدة ساعتين قبل بدأ إعداد الكشري، وفي حالة عدم نقعه وعدم كفاية الوقت من الممكن الإستغناء عنه.

واحد كيلو من الطماطم.

نصف كيلو من البصل.

واحد قرن فلفل ويفضل أن يكون فلفل حار للدقة.

ربع كيلو من الشعرية.

كوب ونصف من الزيت.

كمون ناعم حسب الرغبة.

ملح.

ثوم.

شطة للدقة.

إذا كانت المكرونة الصغيرة والأسباجتي من نفس النوع يتم إعدادهم في حلة واحدة، أما إذا كانت كل مكرونة من نوع فيتم إعداد كل مكرونة في حلة منفصلة.

يتم غلي مياه في الحلة وإضافة معلقه من الزيت ومعلقتين من الملح.

بعد غلي المياه جيدا تضاف إليها المكرونة ويتم التقليب جيدا.

عندما تجد أن المكرونة استوت، يتم تصفيتها من المياه ونقلها إلي حلة أخري.

يتم أخذ معلقة من الزيت وتقلب بها المكرونة لتعطيها لمعه رائعة.

يتم وضع معلقتين من الزيت في الحلة.

أضيفي الشعرية.

حمري الشعرية حتي تصل إلي اللون الذهبي.

اغسلي الأرز جيدا.

ضعي الأرز في الحلة.

ضعي مياه علي الأرز بحيث تغطي الأرز بالمياه.

ضعي معلقتين من الملح وقلبي جيدا.

غطي علي الأرز.

عندما تجدي المياه قد بدأت تغلي، اخفضي النار.

اتركيه من نصف ساعة إلي ساعة إلا ربع حتي يستوي.

وبعدها اطفئي النار.

قطعي البصل إلي شرائح صغيرة.

ضعي شرائح البصل المقطع في الزيت.

حمر البصل حتي يصل غلي اللون الذهبي.

اخرجي البصل من الزيت وضعية في طبق.

قومي بفرم الثوم.

اضيفي إليه الملح.

اعصري الطماطم في الخلاط.

حمري جزء من الثوم المفروم في الزيت.

بعد تحمير الثوم اضيفي إليه عصير الطماطم.

اتركيها علي النار حتي تصبح ذات قوام سميك.

مكونات إعداد الكشري المصري بالبيتطريقة إعداد مكرونة الكشري المصريطريقة إعداد الأرز للكشري المصريطريقة إعداد تقلية الكشري المصريطريقة عمل صلصة طماطم الكشري المصريطريقة عمل حمص الكشري المصري

ضعي مياه في حله علي النار.

اضيفي إلي المياه الحمص المنقوع.

واتركيه حتي يتم طهيه جيدا.

يتم وضع مياه في حله علي النار.

اضيفي إلي المياه العدس الأسمر.

ضعي معلقه من الملح ومعلقة من الكمون ومعلقة من الزيت.

واتركيه حتي يتم طهيه جيدا.

صفيه من المياه وانقليه إلي طبق أو حله أخري.

افرمي خمس فصين من الثوم مع فلفل مع طماطم.

احضري طبق غويط وضعي فيه الثوم المفروم مع الفلفل والطماطم.

اضيفي إلي المكونات معلقتين من الخل.

اضيفي الشطة.

ضعي بعض المياه.

قلبي جيدا.

طريقة عمل العدس الأسمر للكشري المصريطريقة عمل دقة الكشري المصريطريقة إعداد الكشري المصري