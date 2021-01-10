طريقة عمل الشيبسي المنفوخ المقرمش جداً.. شرائح ساراتوغا والطعم ألذ من الجاهز

تبحث كثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الشيبسي في المنزل بطريقة تجعله يشبة الموجود بالمحلات، حيث أن الشيبسي من الأطعمة الممتعة ذات المذاق الشهي ويحبها الأطفال والكبار، ولكن تخاف الأمهات على أطفالها من كمية المواد الحافظة الموجودة به، لهذا نقدم لكل ربات البيوت طريقة سهلة وبسيطة لعمل شيبسي مثل الجاهز المقرمش بنفس الطعم الشهي اللذيذ.

بطاطس حسب الكمية التي تحتاجينها.

خل بمقدار ملعقة كبيرة لكل واحدة من البطاطس.

زيت أصفر نقي للتحمير.

بهارات للشيبسي حسب الرغبة ومنها” بهارات توم وبصل ومرقة دجاج وبهارات فراخ” كما تكتفي كثير من السيدات بإضافة الملح فقط، وهناك ايضاً بعض الطعوم المميزة للشيبسي والفشار موجودة لدى محلات السوبر ماركت ولدى محلات العطارة.

يتم تقشير البطاطس وتقطيعها إلى شرائح ملساء أو مشرشرة باستخدام أداء تقطيع الشيبسي أو السكين. قومي بغسلها جيدًا ومن ثم تضاف إلى مياه بها قطع ثلج ومقدار الخل حسب الكمية. قومي بتركها حوالي ساعتين في المياه المثلجة بالخل. بعد تمام الساعتين قومي بإخراجها من المياه وقومي بتجفيفها تمامًا من المياه. قومي بوضع مقلاه على النار بها زيت كثيف واتركيها تسخن لدرجة كبيرة. ضعي شرائح البطاطس في الزين الساخن واتركيها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي. أخرجيها من الزيت وضعيها على طبق به منديل لامتصاص الزيت الزائد، حتى لا يكون لها ملمس زيتي مزعج. تضاف البهارات للبطاطس فور خروجها من النار وتصبح جاهزة للتقديم.

مكونات ومقادير عمل الشيبسيطريقة عمل الشيبسي في المنزل

يذكر أن البطاطس المقلية ظهرت لأول مرة في بلجيكا في مدينة نامور في القرن السابع عشر، ولمنشأها بشكلها الحالي قصة طريفة، حيث ذهب توجه رجل الأعمال الأمريكي كورنليوس فاندربلت إلى مطعم ساراتوغا سبرنغز في نيويورك لتناول البطاطس المقلية مثل التي تناولها في بلجيكا، إلا أنه شكا إلي الشيف من سُمك أصابع البطاطس وعدم جودتها، فغضب الشيف وقام بتقطيعها إلي أرق شرائح ممكنة، إلا أنها اصبحت رائعة ونالت إعجاب كل من تذوقها، وسميت آنذاك بشرائح ساراتوغا.