صبغ الشعر أحمر ياقوتي في المنزل واحصلي على لون شعر جديد وجذاب

صبغ الشعر أحمر ياقوتي في المنزل من أكثر ما تبحث عنه حواء، فالأحمر الياقوتي من ألوان الصبغات الجريئة التي تتطلب مواصفات معينة في السيدة لكي يمنحها الجاذبية والجمال، فهو لا يتناسب مع كل أنواع البشرة، ولكن الكثير من السيدات يرغبن في الحصول عليه، لذا اليوم سوف نتطرق بالحديث عنه خلال السطور القادمة.

صبغة الأحمر الياقوتي

هو أحد الألوان الجذابة والجميلة والتي تمنح الجمال للمرأة، كما يضفي مظهراً واثقاً، ولكن يتطلب وضع مكونات معينة لكي تحصل عليه، ولكن يلزم وضع الفازلين حول الأذنين والوجه لكي لا يتأثر الجلد بالصبغة، وهو مناسب لصاحبات البشرة فاتحة اللون.

صبغ الشعر أحمر ياقوتي في المنزل

ترغب الكثير من السيدات في الحصول على على شعر احمر ياقوتي مما يدفعهم للبحث عن طرق سريعة وفعالة لصبغه.

المكونات:

كمية مناسبة من الفازلين.

أكسجين.

علبة صبغة حمراء.

وعاء عميق بلاستيك.

فرشاة وقفازات بلاستيك.

طريقة صبغ الشعر في المنزل