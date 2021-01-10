صبغ الشعر أحمر ياقوتي في المنزل واحصلي على لون شعر جديد وجذاب

صبغ الشعر أحمر ياقوتي في المنزل من أكثر ما تبحث عنه حواء، فالأحمر الياقوتي من ألوان الصبغات الجريئة التي تتطلب مواصفات معينة في السيدة لكي يمنحها الجاذبية والجمال، فهو لا يتناسب مع كل أنواع البشرة، ولكن الكثير من السيدات يرغبن في الحصول عليه، لذا اليوم سوف نتطرق بالحديث عنه خلال السطور القادمة.صبغة الأحمر الياقوتي
هو أحد الألوان الجذابة والجميلة والتي تمنح الجمال للمرأة، كما يضفي مظهراً واثقاً، ولكن يتطلب وضع مكونات معينة لكي تحصل عليه، ولكن يلزم وضع الفازلين حول الأذنين والوجه لكي لا يتأثر الجلد بالصبغة، وهو مناسب لصاحبات البشرة فاتحة اللون.صبغ الشعر أحمر ياقوتي في المنزل
ترغب الكثير من السيدات في الحصول على على شعر احمر ياقوتي مما يدفعهم للبحث عن طرق سريعة وفعالة لصبغه.
المكونات:
- كمية مناسبة من الفازلين.
- أكسجين.
- علبة صبغة حمراء.
- وعاء عميق بلاستيك.
- فرشاة وقفازات بلاستيك.
طريقة صبغ الشعر في المنزل
- نضع علبة الصبغة الحمراء في وعاء البلاستيك ثم نضيف إليها الأكسجين ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.
- نضع كمية مناسبة من الفازلين حول الوجه والأذنين لكي نحمي الجلد من الصبغة ثم نبدأ بتمشيط الشعر.
- نقسم فروة الرأس إلى عدة أقسام لكي يُسهل علينا وضع الصبغة.
- نبدأ بوضع الصبغة على الشعر بواسطة الفرشاة دون وصولها لجذور الشعر، يجب أن تكون على بُعد ما يقرب من نصف سنتيمتر أو سنتيمتر حتى لا تتأثر سلباً.
- تترك الصبغة على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى 3 ساعات أو حسب التعليمات المكتوبة على العبوة، حيث تختلف من شركة لأخرى.
- نضع كيس نايلون على فروة الرأس ثم نتأكد من تغيير اللون.
- بعد صبغ الشعر أحمر ياقوتي نغسل فروة الرأس بالماء والشامبو ويتم وضع كمية مناسبة من البلسم.
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صبغ الشعر أحمر ياقوتي في المنزل من أكثر ما تبحث عنه حواء، فالأحمر الياقوتي من ألوان الصبغات الجريئة التي تتطلب مواصفات معينة في السيدة لكي يمنحها الجاذبية والجمال، فهو لا يتناسب مع كل أنواع البشرة، ولكن الكثير من السيدات يرغبن في الحصول عليه، لذا اليوم سوف نتطرق بالحديث عنه خلال السطور القادمة.صبغة الأحمر الياقوتي
هو أحد الألوان الجذابة والجميلة والتي تمنح الجمال للمرأة، كما يضفي مظهراً واثقاً، ولكن يتطلب وضع مكونات معينة لكي تحصل عليه، ولكن يلزم وضع الفازلين حول الأذنين والوجه لكي لا يتأثر الجلد بالصبغة، وهو مناسب لصاحبات البشرة فاتحة اللون.صبغ الشعر أحمر ياقوتي في المنزل
ترغب الكثير من السيدات في الحصول على على شعر احمر ياقوتي مما يدفعهم للبحث عن طرق سريعة وفعالة لصبغه.
المكونات:
- كمية مناسبة من الفازلين.
- أكسجين.
- علبة صبغة حمراء.
- وعاء عميق بلاستيك.
- فرشاة وقفازات بلاستيك.
طريقة صبغ الشعر في المنزل
- نضع علبة الصبغة الحمراء في وعاء البلاستيك ثم نضيف إليها الأكسجين ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً.
- نضع كمية مناسبة من الفازلين حول الوجه والأذنين لكي نحمي الجلد من الصبغة ثم نبدأ بتمشيط الشعر.
- نقسم فروة الرأس إلى عدة أقسام لكي يُسهل علينا وضع الصبغة.
- نبدأ بوضع الصبغة على الشعر بواسطة الفرشاة دون وصولها لجذور الشعر، يجب أن تكون على بُعد ما يقرب من نصف سنتيمتر أو سنتيمتر حتى لا تتأثر سلباً.
- تترك الصبغة على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى 3 ساعات أو حسب التعليمات المكتوبة على العبوة، حيث تختلف من شركة لأخرى.
- نضع كيس نايلون على فروة الرأس ثم نتأكد من تغيير اللون.
- بعد صبغ الشعر أحمر ياقوتي نغسل فروة الرأس بالماء والشامبو ويتم وضع كمية مناسبة من البلسم.
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