صبغ الشعر برغندي بنفسجي في المنزل وسر الحصول على اللون الساحر

يعد صبغ الشعر برغندي بنفسجي من التجارب الجميلة الرائعة حين أنه يقوم بتغير مظهر الشخص ويجعلها أكثر جاذبية، كما أن أغلب السيدات يبحثن عن ألوان صبغ الشعر الجديدة والمسايرة للموضة ومن الألوان الشائعة حالياً هو اللون البرغندي البنفسجي، وفي السطور التالية سنخبركم حول طريقة تغيير لون الشعر للون البرغندي المميز بالتفصيل دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل. صبغ الشعر برغندي بنفسجي صبغ الشعر برغندي بنفسجي الأدوات المستخدمة عبوات ألوان الصبغة البرغندي البنفسجي.

فرشاة صبغة.

مشط .

وعاء سيليكون.

قفازات.

ثوب للحماية من المواد الكيميائية، ومن الممكن استبداله بأي ملابس قديمة، وارتداء كيس بلاستيكي كبير فوق الملابس. طريقة صبغ الشعر برغندي بنفسجي في الوعاء السيلكون نضع بودرة التفتيح ثم نضيف الكريم ونخلطهم مع بعضهم البعض بواسطة الفرشاة. نلبس القفاز ثم نضع القليل من الفازلين أعلى الجبين والأذنين حتى لا يتأثر الجلد بالصبغة. يجب غسل الشعر جيداً قبل عمل الصبغة مع مراعاة عدم استخدام بلسم لأنه يكون طبقة تمنع وصول الصبغة للشعر. يتم تقسيم الشعر نصفين بواسطة المشط. نأخذ كمية من الصبغة ونضعها على نصف الشعر السفلي وتوزيعها بالفرشاة من جذور شعر حتى الأطراف، مع مراعاة ترك نصف سنتي تقريباً من منبت الشعر. ثم يتم تغطية الشعر بورق الألمونيوم. نأخذ كمية صيغة كافية ووضعها على نصف الشعر العلوي بواسطة الفرشاة ويتم توزيع الصبغة أيضاً من جذور الشعر حتى الأطراف ثم يتم تغطية الشعر بورق الألمونيوم. نترك الصبغة على الشعر لمدة نصف ساعة أو حتى الحصول على درجة اللون المفضلة، مع ملاحظة أنه كلما تركتي الصبغة لفترة أطول كلما حصلتي على درجة لون أغمق. يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والقليل من الخل وذلك لأن الخل يعمل على تثبيت الصبغة في الشعر، والحصول على لون مميز. بعد صبغ الشعر برغندي بنفسجي يجب الاهتمام بعمل ماسكات ترطيب للشعر كي لا تعاني من التقصف أو الشعر الهايش. طريقة صبغ الشعر برغندي بنفسجي الوسوم

يعد صبغ الشعر برغندي بنفسجي من التجارب الجميلة الرائعة حين أنه يقوم بتغير مظهر الشخص ويجعلها أكثر جاذبية، كما أن أغلب السيدات يبحثن عن ألوان صبغ الشعر الجديدة والمسايرة للموضة ومن الألوان الشائعة حالياً هو اللون البرغندي البنفسجي، وفي السطور التالية سنخبركم حول طريقة تغيير لون الشعر للون البرغندي المميز بالتفصيل دون الحاجة إلى الذهاب لمراكز التجميل. صبغ الشعر برغندي بنفسجي صبغ الشعر برغندي بنفسجي الأدوات المستخدمة عبوات ألوان الصبغة البرغندي البنفسجي.

فرشاة صبغة.

مشط .

وعاء سيليكون.

قفازات.

ثوب للحماية من المواد الكيميائية، ومن الممكن استبداله بأي ملابس قديمة، وارتداء كيس بلاستيكي كبير فوق الملابس. طريقة صبغ الشعر برغندي بنفسجي في الوعاء السيلكون نضع بودرة التفتيح ثم نضيف الكريم ونخلطهم مع بعضهم البعض بواسطة الفرشاة. نلبس القفاز ثم نضع القليل من الفازلين أعلى الجبين والأذنين حتى لا يتأثر الجلد بالصبغة. يجب غسل الشعر جيداً قبل عمل الصبغة مع مراعاة عدم استخدام بلسم لأنه يكون طبقة تمنع وصول الصبغة للشعر. يتم تقسيم الشعر نصفين بواسطة المشط. نأخذ كمية من الصبغة ونضعها على نصف الشعر السفلي وتوزيعها بالفرشاة من جذور شعر حتى الأطراف، مع مراعاة ترك نصف سنتي تقريباً من منبت الشعر. ثم يتم تغطية الشعر بورق الألمونيوم. نأخذ كمية صيغة كافية ووضعها على نصف الشعر العلوي بواسطة الفرشاة ويتم توزيع الصبغة أيضاً من جذور الشعر حتى الأطراف ثم يتم تغطية الشعر بورق الألمونيوم. نترك الصبغة على الشعر لمدة نصف ساعة أو حتى الحصول على درجة اللون المفضلة، مع ملاحظة أنه كلما تركتي الصبغة لفترة أطول كلما حصلتي على درجة لون أغمق. يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والقليل من الخل وذلك لأن الخل يعمل على تثبيت الصبغة في الشعر، والحصول على لون مميز. بعد صبغ الشعر برغندي بنفسجي يجب الاهتمام بعمل ماسكات ترطيب للشعر كي لا تعاني من التقصف أو الشعر الهايش. طريقة صبغ الشعر برغندي بنفسجي

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