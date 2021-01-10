الإمارات: جرعات لقاح كوفيد 19 تتجاوز المليون

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم 66,219 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية من لقاح كوفيد 19، وذلك في إطار سعيها لتوفير اللقاح لأكثر من 50 % من سكان الدولة.

الإمارات أعطت مليون جرعة من لقاح كوفيد 19

وأضافت الوزارة أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بلغ 1,086,568 جرعة، فيما بلغ معدل توزيع اللقاح 10.99 جرعة لكل 100 شخص، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

حملة وطنية تدعو إلى تلقي لقاح فيروس كورونا

يشار هنا إلى أن دولة الإمارات كانت قد أطلقت حملة وطنية تدعو إلى تلقي لقاح فيروس كورونا، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، وتم تقسيم توزيع اللقاح على 4 فئات، تضم الفئة الأولى كبار المواطنين، وكبار السن من المقيمين، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم، والفئة الثانية لخط الدفاع الأول في القطاعين الحكومي والخاص، والفئة الثالثة تضم العاملين في المهن الحيوية، والفئة الرابعة لكل من يرغب في تلقّي اللقاح.