ما دوت الخليج اسباب مرض الاميبا المعدية وما دوت الخليج المضاعفات، ويعد الاميبا من الامراض الطفيلية المعدية التي يمكن ان تكون مهددة للحياة في حال وصل المرض الى الكبد.

وتتسبب أمور عدة بالاصابة بمرض الاميبا المعدية وعلى رأسها تلوث المياه، فما دوت الخليج الاسباب الاخرى لهذا المرض المعدي وما دوت الخليج مضاعفاته وكيف يمكن الوقاية منه؟

هذا ما نستعرضه سوياً في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج اسباب مرض الاميبا المعدية

مرض الاميبا او الدوسنتاريا من الامراض التي تصيب الامعاء الغليظة، ويحدث نتيجة الاسباب التالية:

تكاثر الطفيليات على الخضروات والفواكه لمدة طويلة وتناولها من دون غسل او تنظيف تام.

عدم غسل الخضروات جيدًا وتناولها دون غسيلها، خاصة الأوراق الخضراء مثل الخس، والجرجير، والنعناع والبقدونس، إذ يتسبب ذلك في نقل الأميبا إلى الجسم بسهولة.

ملامسة براز شخص مصاب بالأميبا، أو استخدام المرحاض بعده ثم وضع اليد على الوجه أو الفم دون غسلها بعد الانتهاء من استخدام الحمام.

تلوث المياه خصوصاً في المناطق والدول الفقيرة او التي تنعدم فيها وسائل الحصول على ماء نظيف.

ومن ابرز اعراض مرض الاميبا المعدية:

ليونة البراز وتغير شكله.

اختلاط البراز بالدم.

الاسهال الشديد.

وجود مخاط دائم.

فقدان الشهية والشعور بالغثيان.

ارتفاع حرارة الجسم.

الم شديد في المعدة والاصابة بتشنجات في الربع العلوي الايمن منها.

الانيميا وفقر الدم.

خسارة الوزن بشكل سريع.

لكن الاصابة بواحد او اكثر من هذه الاعراض لا يعني الاصابة المباشرة بالاميبا المعدية، إذ يمكن لامراض اخرى ان تتسبب بمثل هذه الاعراض مثل نزلات البرد والانفلونزا والتوتر.

لذا ينصح بمراجعة الطبيب المختص عند اجتماع اكثر من عرض من هذه الاعراض لتجنب اية مضاعفات صحية خطيرة.

ما دوت الخليج مضاعفات مرض الاميبا المعدية

عدم الاسراع في تشخيص مرض الاميبا المعدية وعلاجه بالطرق المناسبة، قد يؤدي للمضاعفات التالية:

ثقب القولون الناتج عن الالتهاب المزمن.

ظهور خراج الكبد الأميبي، وهو مؤشر واضح على انتشار الأميبا من الأمعاء وانتقالها عبر الدم إلى الكبد. وتحدث هذه الحالة نتيجة عدم تشخيص الاميبا وعلاجها لفترة طويلة لاكثر من 6 اشهر.

تلف الدماغ، إذ قد تصل الأميبا إلى منطقة الدماغ وتتسبب في تلف دائم بها.

حدوث خراج في الرئة.

علاج مرض الاميبا المعدية والوقاية منه

يتم تشخيص مرض الاميبا المعدية عن طريق أخذ 3 عينات متتالية من البراز والدم، لتحديد ما إذا كان هناك التهابات من خلال كريات الدم البيضاء وسرعة الترسيب.

كما يتم أيضًا فحص وظائف الكبد للتأكد من عدم وصول الأميبا إليه، أو إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي للتأكد من عدم وصول الجرثومة إلى الكبد.

وفي بعض الحالات، قد يلجأ الطبيب إلى تنظير القالون للتوصل إلى السبب الدقيق.

ويمكن الوقاية من مرض الاميبا المعدية بالخطوات التالية: