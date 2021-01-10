ماهي الأمراض التي تسبب رائحة الفم الكريهة

يعتقد دومًا أن رائحة الفم الكريهة سببها قلة العناية بنظافة الفم وكل مابه من أسنان ولسان ولثة، إلا أن هنالك أمراض صحية متعددة تتسبب بظهور رائحة الفم الكريهة بالرغم من نظافة الفم واستخدام الفرشاة و المعجون، وتلك الأمراض دوت الخليج..

أمراض تسبب رائحة الفم الكريهة:

نشر موقع WebMD، مجموعة من الأمراض التي من شأنها أن تغير رائحة الفم، وهي:

الشخير حيث ينام الشخص وفمه مفتوحاً مما يسبب في تغير في رائحة الفم.

الإصابة بارتجاع حمض المريء ويعني ذلك خروج أجزاء من الطعام أو السوائل في الفم.

مرض السكري أحد أبرز أعراضه تغير رائحة الفم.

التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد و الإنفلونزا والسعال والتهابات الجيوب الأنفية وبسبب البكتيريا المسببة لها فينتج عنها رائحة فم كريهة.

التهاب اللوزتين في الحلق يسبب تغير في رائحة الفم.

إصابة الجسم بالجفاف بما في ذلك جفاف الفم يؤدي تراكم البكتيريا إلى رائحة غير مستحبة من الفم.

مرض تليف الكبد يسبب انبعاث رائحة كريهة من الفم.

الإصابة بالفشل الكلوي أحد أعراضه صدور رائحة كريهة من الفم.

أمراض الجهاز الهضمي مثل سوء الهضم و الغازات وقرحة المعدة تتسبب في إصدار رائحة فم كريهة.

أمراض الفم والأسنان واللثة مثل الالتهابات والخراج تحت السن والفطريات تسبب رائحة الفم الكريهة.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب رائحة كريهة لأنها تسبب جفاف الفم وتغير في البكتيريا الطبيعية به، وتلك الأدوية مثل أدوية القلب والعلاج الكيميائي للسرطان وبعض أدوية العلاج من الآرق.

سوء التغذية والاعتماد على أطعمة معينة ذات سعرات ودهون عالية يسبب تغير في رائحة الفم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.