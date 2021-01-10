منذ بداية انتشار مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا و الحديث عن المسافة الآمنة التي تقي من انتقال العدوى من شخص إلى آخر مازال قائم، فكانت مسافة المترين آمنة، وارتداء الكمامة ضروري، ثم ذكر أن ذلك غير كافي في الأماكن المغلقة، وتعدد طرق انتشر الفيروس، حتى فرض حظر التجول الكلي ومنع التجمعات.. فما دوت الخليج المسافة الآمنة للوقاية من الإصابة عند الخروج من المنزل.

ما المسافة الامنة للاتصال المباشر بين الاشخاص لتجنب الاصابة بكوفيد 19

وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، نصحت منظمة الصحة العالمية بأن مسافة 6 أقدام مثالية لوقف انتشار المرض.

قواعد السلامة للوقاية من كورونا عند الخروج من المنزل:

إن الفيروس التاجي لا ينتقل عن طريق الجو، وينتشر عن طريق قطرات الجهاز التنفسي التي قد تنتهي في يديك إذا تم السعال عليها أو لمس الأسطح التي تم السعال عليها.

إذا كان الخروج أمرًا لا مفر منه، فمن المهم اتباع بعض احتياطات السلامة، من المهم جدًا غسل يديك قبل الخروج وبعد انتهاء العمل، يضمن غسل يديك قبل عدم نقل العدوى إلى سطح يلامسه الآخرون بعد ذلك.

هل من الآمن تناول الطعام في مطعم:

لا يوجد دليل علمي على أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عن طريق الطعام، ومع ذلك يجب تطبيق الآتي:

اختيار المطعم بحكمة حيث يمكنك الحفاظ على مسافة ستة أقدام من الأشخاص الآخرين في المطعم.

يجب أن تكون حذرًا من الأسطح التي تلمسها ، مثل الطاولة والحصر والزجاجات التي يلمسها الآخرون.

وأخيرًا و الأهم يُنصح بغسل يديك واستخدام معقم اليدين للحفاظ على مستوى النظافة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.